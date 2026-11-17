Apple registró interrupciones en varios de sus servicios este martes 17 de noviembre de 2026. Los usuarios reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, descargar aplicaciones y realizar pagos digitales

Miles de usuarios de Apple enfrentaron problemas para utilizar algunos de sus servicios digitales este martes 17 de noviembre de 2026, luego de que comenzaran a multiplicarse los reportes de errores en iCloud, App Store, Apple Pay y otras plataformas de la compañía. Las afectaciones se concentraron principalmente en Estados Unidos, aunque también se registraron quejas en otros países.

Uno de los inconvenientes más frecuentes estuvo relacionado con el acceso a las cuentas personales. Algunos propietarios de iPhone y computadoras Mac señalaron que sus sesiones se cerraron inesperadamente y que, al intentar ingresar nuevamente, aparecían mensajes de error que les impedían completar la verificación de identidad.

La compañía reconoció problemas en distintos servicios a través de su página oficial de estado del sistema. App Store, Apple Music y las cuentas de iCloud registraron incidencias a partir de las 11:45 horas, tiempo del este de Estados Unidos (10:45 horas del centro de México), mientras que AppleCare en el dispositivo presentó una interrupción reportada desde las 11:15 horas de la misma zona horaria.

¿Qué servicios de Apple dejaron de funcionar este 17 de noviembre?

Los problemas alcanzaron varias herramientas utilizadas diariamente por millones de personas. Entre las afectaciones reconocidas por Apple estuvieron los errores de acceso a iCloud, las dificultades para descargar aplicaciones desde App Store, la interrupción de Apple Music y las fallas en las funciones de AppleCare. A estos inconvenientes se sumaron reportes de usuarios sobre Apple Pay, Apple Support y la activación de nuevos dispositivos.

La plataforma especializada Downdetector registró más de 2 mil 300 avisos relacionados con Apple Pay, además de una cantidad similar de reportes correspondientes a Apple Support. También se notificaron alrededor de 700 incidencias vinculadas con Apple Store y Apple Music, lo que reflejó el alcance de las molestias experimentadas durante la jornada.

En el caso de iCloud, el incremento de quejas fue especialmente evidente cerca de las 12:50 horas del este de Estados Unidos (11:50 horas del centro de México), cuando se contabilizó un máximo aproximado de mil 800 reportes. Estas cifras corresponden a notificaciones enviadas por los usuarios a Downdetector, por lo que no representan el número total de personas afectadas por la interrupción.

Downdetector registró más de 2 mil 300 reportes de fallas relacionados con Apple Pay./ Pixabay

Otra de las situaciones reportadas ocurrió en las tiendas físicas de Apple, donde algunos clientes encontraron dificultades para completar sus compras debido a problemas en los sistemas de cobro. Sin embargo, las afectaciones no fueron iguales para todos los servicios ni para todas las personas, ya que algunos dispositivos continuaron funcionando con normalidad mientras otros presentaban errores de conexión.

Apple registra fallas tras interrupciones tecnológicas en bancos y Microsoft

El incidente ocurrió en medio de una serie de problemas técnicos que afectaron a importantes empresas estadounidenses durante los últimos días. Apenas el lunes 16 de noviembre, JPMorgan Chase experimentó una interrupción en sus plataformas bancarias que ocasionó dificultades para realizar determinadas operaciones y consultar servicios financieros.

La institución atribuyó lo ocurrido a un “error de software” y descartó que se tratara de un ataque informático. Las consecuencias también alcanzaron operaciones relacionadas con Bank of America, Wells Fargo y otras instituciones financieras, lo que generó inconvenientes entre clientes que intentaban realizar movimientos bancarios.

Durante la semana anterior, Microsoft también presentó problemas con Microsoft 365, plataforma que incluye herramientas como Teams y Outlook. Las interrupciones complicaron el acceso al correo electrónico y a distintos servicios utilizados por empresas y trabajadores, principalmente durante el 12 de noviembre.

A estas situaciones se sumaron las afectaciones que sufrió el transporte aéreo de Estados Unidos, cuando una falla en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a detener temporalmente numerosos vuelos, provocando retrasos y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Respecto a los problemas de este martes, Apple informó posteriormente que una actualización interna había provocado las interrupciones y aseguró que sus servicios comenzaron a restablecerse. La compañía también descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque, aunque continuó trabajando en la recuperación de algunos sistemas.

Hasta ahora, no se ha establecido una conexión entre las fallas registradas por Apple y los problemas tecnológicos que enfrentaron Microsoft, JPMorgan Chase o las autoridades aeronáuticas estadounidenses. Aunque ocurrieron con pocos días de diferencia, cada incidente presentó circunstancias particulares.