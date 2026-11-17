¿Cuándo llega el frente frío 7 a México y qué estados tendrán lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajo cero?

Conagua advierte que el frente frío 7 avanzará por el norte de México del 17 al 20 de noviembre de 2026, mientras una masa de aire polar mantendrá temperaturas de hasta -5 grados en zonas serranas

Las bajas temperaturas continuarán en distintas regiones de México durante esta semana debido a la presencia de nuevos sistemas meteorológicos. El frente frío número 7 comenzará a recorrer el territorio nacional, mientras que los efectos del sistema número 6 todavía provocarán lluvias, vientos intensos y ambiente frío en varias entidades, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el nuevo frente comenzó a aproximarse al noroeste del país durante la noche del lunes 16 de noviembre de 2026. Su avance se extenderá durante los siguientes días hacia los estados del norte y noreste, donde se esperan cambios en las condiciones del clima, principalmente por las precipitaciones y las rachas de viento.

Aunque el descenso de temperatura será uno de los principales efectos durante las próximas madrugadas, las autoridades meteorológicas aclararon que los valores más bajos se concentrarán en zonas montañosas, donde los termómetros podrían descender hasta los -5 grados Celsius. Estas condiciones forman parte del pronóstico general y no deben atribuirse únicamente al frente frío 7.

¿Cuándo llega el frente frío 7 y qué estados serán afectados?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el martes 17 de noviembre el frente frío número 7 comenzará su recorrido por el noroeste de México, donde su interacción con otros fenómenos atmosféricos favorecerá la presencia de lluvias y vientos fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. En algunas regiones de Baja California y Sonora se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Para el miércoles 18 de noviembre, el sistema continuará avanzando hacia el norte del territorio nacional, ocasionando lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, además de chubascos en Durango y Coahuila. Los vientos también podrían intensificarse en distintas zonas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas.

El jueves 19 de noviembre, el frente frío 7 se desplazará hacia el norte y noreste del país, con posibles lluvias acompañadas de chubascos y rachas de viento en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para el viernes 20, el sistema podría mantenerse cerca de la frontera noreste, donde interactuaría con un canal de baja presión.

El frente frío 7 afectará principalmente a estados del norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León./ RS

En cuanto al ambiente frío, el SMN prevé que durante las madrugadas del 18, 19 y 20 de noviembre se registren temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde también podrían presentarse heladas debido a las condiciones atmosféricas.

Otras entidades que podrían registrar temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en sus regiones montañosas son Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, estos valores no se esperan de manera generalizada en todas las ciudades, sino principalmente en las zonas de mayor altitud.

Frente frío 6 mantiene lluvias y vientos intensos en el sureste de México

Mientras el nuevo sistema frontal avanza por el norte, el frente frío número 6 continuará afectando principalmente el oriente y sureste del territorio nacional, donde se pronostican precipitaciones importantes durante este martes 17 de noviembre. Las lluvias más intensas podrían presentarse en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, debido a la interacción de distintos sistemas atmosféricos.

También se esperan precipitaciones en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en entidades del centro y occidente del país. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en algunas zonas urbanas.

Uno de los fenómenos que requiere mayor atención es el evento de Norte, que podría provocar rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la costa de Tamaulipas también se prevén vientos fuertes, con velocidades que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Para los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, los vientos de componente norte podrían mantener rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. No obstante, la masa de aire polar relacionada con el frente frío 6 comenzará a modificar sus características, lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas en algunas regiones del norte, noreste, centro y oriente del país.

La masa de aire polar asociada al frente frío 6 mantendrá el ambiente frío en varias regiones de México./ RS