El cantante explicó que sufrió un resbalón en su casa que le provocó una contractura muscular./Especial

El cantante fue abordado por reporteros a su llegada a la CDMX y explicó que una caída le provocó una contractura. También pidió que las entrevistas se coordinen con su equipo de relaciones públicas

Después de cumplir con una presentación en Villahermosa, Tabasco, Aleks Syntek reapareció ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, su encuentro con la prensa llamó la atención cuando los reporteros le preguntaron por su estado físico y el cantante reveló que había sufrido un accidente doméstico.

El intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” explicó que se resbaló dentro de su casa y que, como consecuencia, presentó una contractura muscular. Aunque reconoció que tenía molestias, aseguró que no se trataba de una lesión grave y pidió que no se generara preocupación por su condición.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek y cómo se encuentra?

Durante el encuentro con los reporteros, el cantante fue cuestionado sobre si estaba lastimado, pues algunos notaron que tenía dificultades para moverse. Ante las preguntas, aclaró que no tenía una lesión de gravedad, sino una contractura provocada por un resbalón en su domicilio.

“No vengo lastimado, vengo con una contractura porque me resbalé”, explicó el músico. También aseguró que se encontraba bien y que tendría que esperar para recibir atención, aunque insistió en que no era una situación delicada.

Por ahora, Syntek no ha detallado en qué parte del cuerpo tiene la contractura, cuándo ocurrió exactamente el accidente ni qué tratamiento seguirá. Tampoco ha informado que el percance haya provocado cambios en sus presentaciones musicales.

Durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, Aleks Syntek pidió que las entrevistas se coordinen con su publirrelacionista./Especial

Aleks Syntek se molesta con la prensa y pide que las entrevistas sean programadas

Además de hablar sobre el accidente, el encuentro estuvo marcado por la incomodidad del cantante ante las preguntas de los reporteros. Mientras caminaba por el aeropuerto, pidió que cualquier entrevista más extensa se organizara directamente con su equipo de relaciones públicas.