Paul Stanley se retiró de la transmisión de HOY este martes 17 de noviembre tras presentar ronquera./Especial

El conductor sorprendió a sus compañeros al retirarse de la transmisión en vivo; su voz ronca encendió las alertas y explicó que podría estar enfermo tras contagiarse en casa

La mañana de este martes 17 de noviembre, Paul Stanley sorprendió a los televidentes del programa HOY al anunciar que se retiraría antes de terminar la emisión. El conductor apareció con la voz ronca, situación que llamó la atención de sus compañeros, quienes le preguntaron qué le había ocurrido.

Durante la conversación, el presentador explicó que su hija, a quien llama cariñosamente “la Bebeshita”, había estado enferma y que posiblemente él y su esposa comenzarían a presentar síntomas. Ante la posibilidad de contagiar al resto del elenco, decidió abandonar el foro.

¿Qué le pasó a Paul Stanley y por qué se fue de HOY?

Todo ocurrió durante una de las conversaciones del matutino, cuando Andrea Legarreta notó que Paul tenía una voz diferente y le preguntó qué había hecho. Entre bromas, el conductor respondió que estaba trabajando mucho, pero después explicó que su hija había estado enferma.

La situación provocó que Andrea Legarreta le advirtiera que podía llevar algún “bichito” a la mesa. Incluso comparó el caso con las medidas que se toman en las escuelas cuando un niño presenta síntomas respiratorios y recomendó evitar que asista para no contagiar a los demás.

Por su parte, Arath de la Torre sugirió que utilizara un cubrebocas para reducir el riesgo de transmisión. Sin embargo, Paul Stanley decidió retirarse y anunció: “Ahorita ya me voy”. Antes de salir, comentó que su hija ya se había recuperado, aunque él y su esposa podrían estar entrando en la etapa de la enfermedad.

El presentador explicó que su hija había estado enferma y que posiblemente él también comenzaba a presentar síntomas./Especial

¿Qué enfermedad tiene Paul Stanley? Esto se sabe sobre su estado de salud

Hasta el momento, Paul Stanley no ha confirmado un diagnóstico médico ni ha revelado que tenga influenza, COVID-19 u otra enfermedad específica. Lo que compartió durante la transmisión fue que su hija había presentado síntomas y que él comenzó a notar cambios en su voz.

La salida del conductor fue una medida preventiva ante la posibilidad de contagiar a sus compañeros de trabajo. Al despedirse, recibió muestras de cariño del elenco, que le deseó una pronta recuperación y le pidió que se cuidara.