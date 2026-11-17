El Vaticano informó que resultó ileso y pudo continuar con sus actividades / AP

Un rosario lanzado desde el público impactó al pontífice debajo del ojo derecho mientras recorría Lima en el papamóvil

El Papa León XIV vivió un momento inesperado durante su visita a Lima, Perú, luego de recibir un golpe en el rostro con un rosario que fue lanzado desde el público mientras saludaba a miles de fieles a bordo del papamóvil. El incidente ocurrió durante la última jornada de su gira apostólica por Sudamérica, y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el objeto religioso de color negro impactó al pontífice justo debajo del ojo derecho, provocando que se agachara de manera inmediata como reacción al golpe. Aunque el momento generó preocupación entre los asistentes y usuarios de redes sociales, el líder de la Iglesia católica logró continuar con su recorrido sin que fuera necesario suspender sus actividades.

Tras la difusión del video, el Vaticano confirmó que León XIV no sufrió lesiones, por lo que pudo encabezar la misa multitudinaria programada en la Base Aérea Las Palmas, donde se reunieron aproximadamente 1.5 millones de personas, según las cifras difundidas por la Santa Sede. El incidente ocurrió en el cierre de una visita especialmente significativa para el pontífice, debido a los años que vivió en Perú antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica.

¿Qué le pasó al Papa León XIV durante su recorrido en Perú?

El incidente se registró cuando el Papa León XIV realizaba uno de sus recorridos en el papamóvil por las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde miles de personas se habían congregado para participar en las actividades religiosas que marcaron el cierre de su visita al país sudamericano.

Mientras el pontífice saludaba a los asistentes, un rosario negro fue lanzado desde el público y terminó impactando la parte derecha de su rostro, muy cerca del ojo. La reacción del Papa fue inmediata, pues inclinó la cabeza y se agachó ligeramente después de recibir el golpe.

El momento quedó captado en una grabación que posteriormente comenzó a difundirse en diferentes plataformas digitales, generando comentarios sobre lo ocurrido y preguntas relacionadas con el estado de salud del líder religioso.

A pesar de la sorpresa, León XIV no interrumpió su recorrido, mientras el vehículo continuó avanzando entre las personas que buscaban saludarlo. Tampoco se reportó que necesitara atención médica como consecuencia del impacto.

¿Cómo se encuentra el Papa León XIV después del golpe?

Después de que las imágenes se viralizaran, el Vaticano difundió información sobre el estado de salud del pontífice para responder a la preocupación de los fieles que habían observado el incidente.

A través de sus canales de comunicación, la Santa Sede confirmó que el Papa León XIV se encontraba bien y que el impacto del rosario no le provocó lesiones.

"Gracias por sus oraciones. El Santo Padre fue golpeado por un pequeño rosario mientras saludaba a los fieles desde el papamóvil en Lima, Perú, pero resultó ileso", informó el medio oficial de la Santa Sede en su cuenta de X.

La confirmación permitió aclarar que el objeto no alcanzó directamente el ojo del pontífice y que el golpe no tuvo consecuencias que le impidieran continuar con su agenda.

Incluso, poco después del incidente, León XIV volvió a interactuar con los asistentes y cargó a un bebé que le acercaron desde el público, mostrando que podía continuar con normalidad sus actividades. La jornada concluyó con una celebración religiosa multitudinaria, sin que se informaran complicaciones relacionadas con el golpe recibido.

Papa León XIV celebra misa ante 1.5 millones de personas en Lima

Pese al incidente ocurrido durante el recorrido, el Papa León XIV encabezó la misa programada en la Base Aérea Las Palmas, uno de los encuentros más importantes de su visita a Perú. De acuerdo con las cifras difundidas por el Vaticano, aproximadamente un millón y medio de personas participaron en la celebración, que marcó el cierre de su primera gira apostólica por Sudamérica.

Durante la ceremonia, el pontífice dirigió un mensaje de agradecimiento a los fieles por el recibimiento que tuvo a lo largo de su estancia, así como por las diferentes muestras de cariño que recibió durante sus encuentros con comunidades religiosas y habitantes de distintas regiones del país.

"Al concluir mi visita, me faltan palabras para expresar mi profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado sobre nosotros durante estos días que hemos compartido. ¡Gracias, Perú!", expresó ante los asistentes.

El líder católico también reconoció el trabajo de las autoridades civiles y religiosas, los organizadores y los voluntarios que participaron en la preparación de las actividades realizadas durante su estancia.

Su agradecimiento se extendió a quienes siguieron los encuentros mediante transmisiones y medios de comunicación, así como a las comunidades que habitan las regiones montañosas, las llanuras y la Amazonía peruana.

¿Por qué el Papa León XIV tiene una relación especial con Perú?

La visita del Papa León XIV a Perú tuvo un significado particular debido a que el país ocupa un lugar importante en su trayectoria religiosa y personal.

Antes de convertirse en pontífice, Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, desarrolló gran parte de su labor pastoral en territorio peruano, donde trabajó como misionero y posteriormente asumió responsabilidades dentro de la Iglesia.

Su vínculo con el país se extendió durante más de dos décadas y lo llevó a desempeñarse como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo durante el cual fortaleció su relación con diferentes comunidades.

Además, su prolongada estancia en Perú le permitió obtener la nacionalidad peruana, una circunstancia que ha contribuido a que numerosos fieles del país lo consideren una figura especialmente cercana.

Durante su mensaje de despedida, el pontífice recordó las experiencias que vivió en territorio peruano y destacó la importancia que tuvieron en su formación religiosa.

"Me he sentido como en casa, y me habéis recordado que la Iglesia es verdaderamente una familia", manifestó el Papa, quien recordó la importancia que tuvo el territorio peruano en su formación religiosa y en el desarrollo de su labor pastoral.

El líder católico también reconoció que su experiencia como obispo en Perú fue fundamental para comprender el servicio pastoral que actualmente desempeña desde el Vaticano.