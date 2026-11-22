Si tienes planeado utilizar tu automóvil para comenzar la semana, toma precauciones. Este lunes habrá restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), por lo que es importante revisar el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.
Hoy No Circula sábado 21 de noviembre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
De acuerdo con el calendario del programa, los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2 no podrán circular en el horario establecido.
Hasta la información disponible este domingo 22 de noviembre, no se reporta contingencia ambiental, por lo que no está previsto el Doble Hoy No Circula.
¿Qué autos no circulan el lunes 23 de noviembre?
Estos son los vehículos que deberán suspender su circulación este lunes:
Engomado: amarillo.
Terminación de placas: 5 y 6.
Holograma: 1 y 2.
Horario: de 5:00 a 22:00 horas.
La restricción también contempla a los vehículos con placas foráneas, de acuerdo con las disposiciones del programa.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
Los automóviles que podrán transitar con normalidad, bajo las condiciones habituales del programa, son:
Vehículos con holograma 00 y 0.
Automóviles eléctricos e híbridos con holograma exento.
Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas.
Unidades de transporte escolar autorizadas.
Automóviles utilizados por personas con discapacidad que cuenten con la acreditación correspondiente.
Motocicletas.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde opera esta restricción ambiental.
Los automovilistas con placas foráneas deben considerar que, además de las restricciones correspondientes a su terminación, tienen limitaciones especiales: de lunes a viernes no pueden circular de las 5:00 a las 11:00 horas, sin importar el último número de su matrícula, salvo las excepciones aplicables.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Los conductores que incumplan con las restricciones pueden recibir una sanción económica.
En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Estado de México puede ser de 16 a 20 UMA, además de las posibles medidas de remisión del vehículo al depósito.