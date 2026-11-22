Hoy No Circula lunes 23 de noviembre: placas que descansan en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula del lunes restringe la circulación de vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6./ Pixabay

El programa Hoy No Circula operará de manera habitual este lunes 23 de noviembre de 2026. Conoce qué vehículos deberán descansar, cuáles pueden circular y en qué horario aplica la restricción

Si tienes planeado utilizar tu automóvil para comenzar la semana, toma precauciones. Este lunes habrá restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), por lo que es importante revisar el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

De acuerdo con el calendario del programa, los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2 no podrán circular en el horario establecido.

Hasta la información disponible este domingo 22 de noviembre, no se reporta contingencia ambiental, por lo que no está previsto el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan el lunes 23 de noviembre?

Estos son los vehículos que deberán suspender su circulación este lunes: Engomado: amarillo.

Terminación de placas: 5 y 6.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas. La restricción también contempla a los vehículos con placas foráneas, de acuerdo con las disposiciones del programa.

Hoy No Circula lunes 12 de octubre de 2026: Los autos con engomado amarillo, placas 5 y 6, y holograma 1 o 2 deberán descansar./ CAME

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los automóviles que podrán transitar con normalidad, bajo las condiciones habituales del programa, son: Vehículos con holograma 00 y 0.

Automóviles eléctricos e híbridos con holograma exento.

Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas.

Unidades de transporte escolar autorizadas.

Automóviles utilizados por personas con discapacidad que cuenten con la acreditación correspondiente.

Motocicletas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde opera esta restricción ambiental.

Los automovilistas con placas foráneas deben considerar que, además de las restricciones correspondientes a su terminación, tienen limitaciones especiales: de lunes a viernes no pueden circular de las 5:00 a las 11:00 horas, sin importar el último número de su matrícula, salvo las excepciones aplicables.

El programa Hoy No Circula mantendrá sus restricciones habituales durante el lunes 23 de noviembre./ Pixabay

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan con las restricciones pueden recibir una sanción económica.