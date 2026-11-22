Un incendio consumió dos departamentos de un edificio habitacional en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. / X: @SGIRPC_CDMX

El fuego comenzó en un departamento del noveno piso de un edificio en Santa Cruz Atoyac y se extendió al inmueble de la planta superior; bomberos lograron sofocar las llamas

Un incendio consumió dos departamentos de un edificio habitacional en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, durante la mañana de este domingo 22 de noviembre. La emergencia provocó la movilización de bomberos y cuerpos de Protección Civil, así como la evacuación preventiva de aproximadamente 250 personas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas recibieron atención médica en el lugar para su valoración, aunque las autoridades no confirmaron que presentaran lesiones de gravedad.

¿Dónde ocurrió el incendio en la alcaldía Benito Juárez?

El siniestro se registró en un edificio ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, sobre avenida Popocatépetl, en las inmediaciones de la calle Jaca.

El fuego comenzó en un departamento del noveno piso y posteriormente se propagó al apartamento de la planta superior, por lo que las labores de emergencia se extendieron para evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del inmueble.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una intensa columna de humo negro que salía de la parte alta del edificio, mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar la situación.

Evacúan a 250 personas por incendio en Benito Juárez

Como medida preventiva, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México coordinó la evacuación de 250 habitantes del edificio.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras para extinguir el fuego.

Una columna de humo negro alertó a los habitantes de la colonia Santa Cruz Atoyac. / @SGIRPC_CDMX

El director general de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que después de aproximadamente una hora y media de trabajos consiguieron apagar completamente las llamas.

Una vez controlado el incendio, los vulcanos comenzaron las labores de remoción y enfriamiento para descartar nuevos riesgos.

¿Hay personas lesionadas por el incendio?

De acuerdo con el reporte del jefe Vulcano, dos personas recibieron atención médica en el sitio para su valoración debido a la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la gravedad de su estado de salud.