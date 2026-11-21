Capturan a Israel ‘N’, conductor que atropelló y mató a Joselyn en Santa Fe

Israel “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el atropellamiento de Joselyn Rocha en Santa Fe. / Especial

El conductor de transporte público fue localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo; la Fiscalía CDMX ejecutó una orden de aprehensión por homicidio doloso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Israel “N”, señalado como presunto responsable de atropellar y causar la muerte de Cristina Joselyn Rocha Chimal, una mujer de 36 años que tenía seis meses de embarazo, en Santa Fe.

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La captura ocurrió este sábado 21 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que autoridades capitalinas rastrearan la unidad de transporte público involucrada en el accidente registrado el pasado 13 de noviembre en la avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

La víctima perdió la vida junto con su bebé. De acuerdo con las autoridades, el conductor habría abandonado el lugar después de atropellarla.

¿Cómo detuvieron al presunto responsable de la muerte de Joselyn?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía CDMX realizaron entrevistas con vecinos y revisaron imágenes de cámaras del C5 y de videovigilancia privada para identificar el vehículo involucrado.

Con el seguimiento de la ruta que tomó el conductor después del accidente, los policías lograron ubicarlo en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la intervención, Israel “N” fue detenido inicialmente por una infracción al Reglamento de Tránsito. En una revisión preventiva, los uniformados encontraron dosis de narcóticos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, un juez de control lo vinculó a proceso por delitos contra la salud y le impuso prisión preventiva.

Sin embargo, las investigaciones por la muerte de Joselyn continuaron y el 20 de noviembre la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el hombre por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

La orden fue ejecutada este sábado 21 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

La Fiscalía CDMX ejecutó una orden de aprehensión por homicidio doloso contra el conductor. / SSC

¿Qué pasó con Joselyn Rocha en Santa Fe?

El atropellamiento ocurrió el viernes 13 de noviembre en la colonia Lomas de Santa Fe, cuando Joselyn Rocha se dirigía a su trabajo.

Según el dictamen en materia de tránsito terrestre de la Fiscalía CDMX, el conductor de la unidad de transporte público no extremó precauciones ni advirtió oportunamente la presencia de la mujer, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso.

La víctima tenía seis meses de embarazo y tanto ella como su bebé fallecieron a consecuencia del incidente.

Antes de que se confirmara la detención, familiares de Joselyn difundieron mensajes en redes sociales para solicitar ayuda ciudadana, conseguir videos o testimonios y exigir justicia.

Joselyn Rocha tenía seis meses de embarazo cuando fue atropellada en avenida Santa Fe. / RS

Su esposo y su hermana también hicieron llamados para que el conductor se entregara ante las autoridades. La pareja esperaba a su bebé después de ocho años de búsqueda.