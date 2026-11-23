Hoy No Circula 24 de noviembre de 2026: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?

Conoce qué vehículos no podrán circular este martes 24 de noviembre, el color de engomado, las placas restringidas y el horario para evitar multas

Si tienes pensado salir en automóvil este martes 24 de noviembre de 2026, es importante que revises si tu vehículo podrá circular en la Ciudad de México y el Estado de México. El programa Hoy No Circula continuará aplicándose de manera habitual, por lo que algunos conductores deberán dejar sus unidades en casa para evitar sanciones económicas.

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De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la restricción corresponde a los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y hologramas de verificación 1 y 2. La medida busca disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en las zonas donde se aplica.

¿Qué autos no circulan el martes 24 de noviembre de 2026?

Los vehículos que cumplan con las características señaladas tendrán prohibido circular de 05:00 a 22:00 horas, es decir, durante 17 horas. La disposición estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa, incluidos los correspondientes al Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Por otro lado, los automóviles con hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos de exención, podrán circular normalmente. También quedan fuera de las restricciones ordinarias las unidades de emergencia, transporte escolar autorizado y vehículos que cuentan con permisos especiales para personas con discapacidad.

Los conductores que utilicen automóviles con placas foráneas deberán prestar especial atención, ya que las unidades sin holograma reconocido o permiso correspondiente tienen restricciones adicionales. De lunes a viernes no pueden circular entre las 05:00 y las 11:00 horas, además del día que les corresponda según la terminación de sus placas.

Automóviles con holograma 1 y 2 y engomado rosa deberán descansar este martes./ Pixabay

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 24 de noviembre?

Hasta la tarde del lunes 23 de noviembre, no se había anunciado la activación de una contingencia ambiental que modificara las restricciones para el martes. Por lo tanto, se mantiene el calendario habitual, aunque las autoridades podrían establecer medidas adicionales si aumentan los niveles de contaminación en el Valle de México.

En caso de declararse una contingencia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podrá activar el Doble Hoy No Circula, que contempla restricciones para más vehículos, incluso algunos con hologramas 0 y 00. Por esta razón, se recomienda consultar los comunicados oficiales antes de iniciar cualquier traslado.