Christian Nodal anuncia su retiro temporal de los escenarios en México en medio de pleito legal con su padre

El cantante sorprendió a sus seguidores al despedirse de los escenarios mexicanos hasta nuevo aviso, mientras enfrenta una disputa familiar por los derechos de su nombre artístico

Christian Nodal puso en duda su futuro musical en México luego de compartir un inesperado mensaje de despedida con sus seguidores. El anuncio se dio a conocer el domingo 22 de noviembre de 2026, mientras el intérprete de regional mexicano atraviesa un conflicto legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, relacionado con el control comercial de su nombre artístico.

La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues apenas un día antes el sonorense había ofrecido un concierto en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, sin adelantar que sería su última presentación en territorio nacional por tiempo indefinido. Aunque habló de una despedida, el cantante de 27 años no aclaró si tiene planeado regresar próximamente.

¿Por qué Christian Nodal anunció su despedida de los escenarios en México?

Fue mediante una historia de Instagram, acompañada de una fotografía en blanco y negro, que el esposo de Ángela Aguilar decidió compartir la noticia. “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”, escribió el artista.

El mensaje hacía referencia a su espectáculo del sábado 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida, donde interpretó algunos de sus éxitos como Adiós amor, No te contaron mal y De los besos que te di. Sin embargo, fue hasta después del concierto cuando los asistentes se enteraron de que aquella noche marcaba una pausa en sus presentaciones dentro del país.

Hasta ahora, Nodal no ha explicado qué lo llevó a tomar esta decisión, tampoco ha anunciado cancelaciones de conciertos ni confirmado cuánto durará su ausencia. Su publicación únicamente hace referencia a México, por lo que no significa necesariamente que abandonará la música o suspenderá sus compromisos internacionales.

Christian Nodal sorprende a sus seguidores con un mensaje de despedida./ Captura de pantalla

Christian Nodal mantiene disputa con su padre por los derechos de su nombre

La despedida ocurre en un momento complicado para el cantante, quien busca impedir que Jesús Jaime González Terrazas obtenga un nuevo registro comercial de su nombre artístico. El pasado 9 de noviembre, sus representantes legales presentaron una oposición ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que su padre solicitara registrar la marca “Christian Nodal” en una categoría relacionada con productos impresos, fotografías y papelería.

El conflicto no es reciente, ya que González Terrazas figura como titular de distintas marcas relacionadas con la carrera de su hijo. Entre ellas aparecen “CN CHRISTIAN NODAL”, con vigencia hasta abril de 2036; “NODAL”, hasta marzo de 2036, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, hasta diciembre de 2034. Estos registros forman parte de las diferencias legales que ambos mantienen por el uso comercial de la identidad del intérprete.