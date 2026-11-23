Luna llena de noviembre 2026: ¿cuándo y a qué hora se verá la superluna en México?

Conoce el horario para observarla y qué tiene de especial este fenómeno

La noche del martes 24 de noviembre de 2026 tendrá un atractivo especial para quienes disfrutan observar el cielo. México será uno de los países donde podrá apreciarse la llamada Luna del Castor, que este año coincidirá con una superluna, fenómeno que ocurre cuando nuestro satélite natural alcanza su fase llena mientras se encuentra relativamente cerca de la Tierra.

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Aunque la Luna podrá observarse durante varias horas, existe un momento preciso en el que alcanzará su máxima iluminación. Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), esto sucederá a las 08:53 de la mañana, tiempo del centro de México, cuando se encuentre aproximadamente a 360 mil 746 kilómetros de nuestro planeta.

¿A qué hora se podrá ver la luna llena de noviembre en México?

Para quienes viven en la Ciudad de México, la mejor oportunidad llegará al anochecer del martes 24 de noviembre. La Luna comenzará a elevarse sobre el horizonte alrededor de las 18:02 horas, por lo que podrá observarse hacia el noreste si las condiciones meteorológicas lo permiten. En otras ciudades, el horario de salida será diferente.

No será necesario esperar un instante específico para disfrutarla, ya que el satélite conservará una apariencia prácticamente llena durante las noches del 23, 24 y 25 de noviembre. Tampoco se necesitarán telescopios, aunque utilizar binoculares permitirá distinguir algunos detalles de su superficie.

Quienes quieran tomar fotografías pueden aprovechar los primeros minutos después de su aparición, cuando la Luna se encuentre cerca del horizonte y sea posible incluir edificios, montañas o árboles en la imagen. Para una mejor observación, lo recomendable es acudir a sitios con poca iluminación artificial y buena visibilidad del cielo.

México se prepara para disfrutar de la superluna de noviembre 2026./ Pixabay

¿Por qué la Luna del Castor será una superluna en 2026?

La particularidad de este fenómeno está relacionada con la órbita lunar. El 25 de noviembre, a las 15:01 horas del centro de México, la Luna alcanzará su perigeo, es decir, el punto de mayor cercanía con la Tierra. En ese momento estará a unos 359 mil 312 kilómetros, una distancia que explica por qué podrá apreciarse ligeramente más grande y luminosa de lo habitual.

Por su parte, la NASA señala que las superlunas pueden parecer hasta un 14% más grandes y un 30% más brillantes que las lunas llenas más pequeñas del año. Sin embargo, esta diferencia puede resultar difícil de distinguir a simple vista. El nombre Luna del Castor proviene de tradiciones norteamericanas relacionadas con la preparación de estos animales para el invierno.