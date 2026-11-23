VIDEO: Así fue el momento exacto en que militares sorprendieron a ‘El Chapo Isidro’ sentado en un sillón de su casa

Ricardo Trevilla Trejo difundió las imágenes del momento en que fuerzas especiales ingresaron a la vivienda del líder criminal, cuya detención desató enfrentamientos y bloqueos en Sinaloa

Sentado en un sillón y rodeado por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, así fue localizado Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', durante el operativo que permitió su captura en Guasave, Sinaloa. El momento quedó registrado en una grabación que fue difundida este lunes 23 de noviembre de 2026 por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las imágenes fueron presentadas por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El video corresponde a la Operación Centella, realizada el viernes 20 de noviembre, y muestra cómo los soldados consiguieron llegar hasta el hombre que figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

¿Cómo sorprendieron los militares a 'El Chapo Isidro' dentro de su casa?

En la grabación se aprecia a los uniformados avanzando con armas largas y lámparas tácticas por diferentes espacios del inmueble. Después de revisar varias habitaciones, los militares encuentran al presunto narcotraficante vestido de oscuro y sentado en un sillón, mientras otros elementos aseguran la zona para evitar cualquier intento de fuga.

Lo que llamó la atención fue que 'El Chapo Isidro' y sus acompañantes no opusieron resistencia al momento de ser detenidos. Sin embargo, afuera de la propiedad la situación fue diferente, pues integrantes de su organización comenzaron a atacar a las fuerzas federales con armamento de alto poder para intentar evitar que se llevaran a su líder.

VIDEO muestra el momento exacto en que el Ejército detiene a ‘El Chapo Isidro’./ Captura de pantalla Defensa

Los enfrentamientos posteriores dejaron 20 personas muertas, entre ellas 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, además de 10 soldados heridos. Los agresores también dispararon contra helicópteros y provocaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos municipios de Sinaloa.

Operación Centella: el despliegue militar para detener a 'El Chapo Isidro'

La movilización comenzó alrededor de las 19:50 horas del 20 de noviembre, cuando los soldados llegaron a las inmediaciones del domicilio. Para ejecutar la misión, la Defensa desplegó 361 efectivos y 14 aeronaves, incluidos cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar, utilizados para brindar protección a las tropas.

Trevilla Trejo explicó que la ubicación del presunto líder de los Beltrán Leyva fue resultado de tres meses de labores de inteligencia y cooperación con autoridades de Estados Unidos. Aunque hubo intercambio de información entre ambos países, el funcionario aseguró que la planeación y ejecución de la captura estuvieron exclusivamente en manos de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Fausto Isidro Meza Flores era buscado por el FBI, mientras el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detenerlo.