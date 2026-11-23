Miles de personas disfrutaron del último día de una larga jornada musical / Cortesía OCESA

The Strokes encabezó la última noche del Corona Capital 2026 con un concierto que superó las expectativas del público, mientras Johnny Marr revivió los clásicos de The Smiths

Después de tres días de música, largas caminatas y decenas de shows, el Corona Capital 2026 llegó a su fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una jornada que tuvo como protagonistas a The Strokes y Johnny Marr. La nostalgia por los grandes éxitos del rock alternativo se mezcló con la energía de nuevas propuestas musicales, en un cierre que mantuvo a los asistentes cantando hasta los últimos minutos del festival.

Aunque el cansancio comenzaba a notarse entre quienes habían asistido desde el primer día, la expectativa por las presentaciones estelares fue suficiente para mantener el entusiasmo. La programación del domingo ofreció una combinación de sonidos que permitió pasar del rock independiente y las propuestas experimentales a las canciones que marcaron a distintas generaciones.

Uno de los conciertos más esperados fue el de Johnny Marr, guitarrista y compositor británico reconocido por su trabajo con The Smiths. Su actuación se convirtió en un recorrido por la memoria musical de los asistentes, quienes aprovecharon cada interpretación de los clásicos de la agrupación para cantar a todo pulmón.

El Corona Capital 2026 concluyó después de tres días de música en la Curva 4 / Cortesía de OCESA

Sin embargo, la mayor atención estaba puesta en The Strokes, encargados de cerrar la edición 2026. La presentación generaba expectativas no solo por el repertorio de la banda neoyorquina, sino también por las dudas que algunos seguidores tenían sobre la actitud de su vocalista, Julian Casablancas. Al final, el grupo respondió con una actuación llena de energía y una selección de canciones que provocó la euforia del público.

¿Cómo se vivió el tercer día del Corona Capital 2026?

La última jornada del festival comenzó con un ambiente distinto al de los días anteriores. Entre los asistentes era evidente el desgaste físico después de tantas horas de conciertos, pero también existía la emoción de aprovechar las últimas presentaciones antes de despedirse del Corona Capital.

Durante la tarde, el público recorrió los escenarios para escuchar propuestas de diferentes géneros, desde el rock alternativo hasta sonidos más experimentales. Angine de Poitrine, Dead Dads, Good Kid, Ninajirachi y The Black Crowes estuvieron entre los proyectos mencionados durante las primeras horas de la programación.

Las actuaciones permitieron que los asistentes descubrieran nuevas propuestas y disfrutaran de agrupaciones con trayectorias consolidadas, mientras la actividad aumentaba conforme se acercaba la noche.

Miles de personas se dieron cita para el cierre de una jornada musical / Cortesía OCESA

La convivencia entre amigos, los recorridos de un escenario a otro y los coros que se escuchaban entre la multitud fueron parte del ambiente de una jornada que representaba el último esfuerzo para quienes habían disfrutado del festival completo.

Johnny Marr revive los clásicos de The Smiths en Corona Capital

Uno de los momentos más celebrados del tercer día llegó con la aparición de Johnny Marr, músico británico cuya trayectoria está estrechamente relacionada con el sonido que convirtió a The Smiths en una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo.

Desde antes de su presentación, numerosos seguidores se reunieron frente al escenario con la esperanza de escuchar algunas de las canciones que Marr compuso durante su etapa en la banda. La respuesta del público dejó claro que su legado musical continúa vigente entre distintas generaciones.

El guitarrista abrió su concierto con Generate! Generate!, tema de su carrera como solista con el que comenzó a mostrar su propuesta musical. Sin embargo, la reacción del público cambió cuando llegó Panic, uno de los clásicos de The Smiths que provocó gritos y una ovación inmediata.

A partir de ese momento, el espectáculo se convirtió en una celebración de la nostalgia. Marr alternó canciones de su trayectoria individual con composiciones que ayudaron a definir el sonido de la agrupación británica durante los años ochenta.

El público respondió con entusiasmo a cada interpretación, especialmente cuando reconocía los primeros acordes de los temas que habían esperado escuchar durante toda la jornada.

Johnny Marr revivió los grandes éxitos de The Smiths durante el tercer día del festival / Cortesía OCESA

¿Qué canciones de The Smiths cantó Johnny Marr en el Corona Capital?

Entre los momentos más destacados del concierto estuvieron las interpretaciones de This Charming Man, Please, Please, Please Let Me Get What I Want, How Soon Is Now? y There Is a Light That Never Goes Out, canciones que provocaron algunos de los coros más intensos de la presentación.

Los temas permitieron que numerosos asistentes revivieran recuerdos relacionados con The Smiths, mientras que los seguidores más jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo algunas de las composiciones que marcaron la historia del rock británico.

La reacción fue especialmente emotiva durante There Is a Light That Never Goes Out, una de las canciones más reconocidas del grupo y que continúa siendo un referente para los aficionados a la música alternativa.

En medio del entusiasmo también se escucharon gritos de “no haces falta Morrisey”, en referencia al exvocalista de The Smiths, Morrissey. La consigna reflejó la satisfacción de algunos asistentes por disfrutar de las canciones de la agrupación interpretadas por su guitarrista original.

El músico recibió una de las mayores ovaciones de la última jornada del festival / Cortesía OCESA

Con una presentación que combinó agradecimientos, cercanía con el público y un repertorio lleno de recuerdos, Johnny Marr se convirtió en uno de los grandes protagonistas del cierre del Corona Capital 2026.

The Strokes llega con retraso y despeja las dudas sobre Julian Casablancas

La presentación más esperada de la última noche estaba programada para las 23:00 horas, cuando The Strokes debía aparecer en el escenario principal para poner punto final a tres días de actividades.

Conforme se acercaba el horario, miles de seguidores comenzaron a concentrarse frente al escenario. La expectativa era alta, especialmente por los comentarios y antecedentes relacionados con algunas actuaciones de Julian Casablancas, cuya actitud en determinados conciertos había generado críticas entre parte del público.

Cuando llegó la hora prevista y los músicos todavía no aparecían, comenzaron las especulaciones entre los asistentes. Sin embargo, la espera fue breve: The Strokes salió aproximadamente 10 minutos después de lo programado, tiempo suficiente para aumentar la emoción de quienes aguardaban su presentación.

Lejos de comenzar con una canción de menor intensidad, la banda sorprendió al público al elegir Last Nite como tema de apertura, una decisión que provocó una respuesta inmediata entre los seguidores.

Last Nite fue la canción elegida por The Strokes para comenzar su concierto / Cortesía OCESA

Desde los primeros acordes, el Autódromo Hermanos Rodríguez se llenó de gritos, saltos y coros. La canción, considerada uno de los mayores éxitos de The Strokes, funcionó como una declaración de intenciones: el grupo había llegado dispuesto a ofrecer un cierre memorable.

Last Nite y Reptilia desatan la euforia en el cierre del Corona Capital

Después de comenzar con Last Nite, The Strokes mantuvo la intensidad con una selección de canciones que recorrió diferentes etapas de su trayectoria musical.

Entre los temas que formaron parte de la presentación estuvieron The Adults Are Talking, Juicebox, Soma, Going Shopping, Hard to Explain y Automatic Stop, interpretaciones que fueron acompañadas por miles de asistentes que no dejaron de cantar.

La banda neoyorquina consiguió mantener el entusiasmo del público gracias a un repertorio que combinó canciones de sus primeros discos con composiciones más recientes, demostrando la vigencia de su propuesta dentro del rock alternativo.

Uno de los momentos de mayor energía llegó cuando comenzó a sonar Reptilia, canción que provocó una nueva explosión de emoción frente al escenario. Los seguidores respondieron con saltos y gritos, mientras las guitarras y la voz de Casablancas marcaron uno de los instantes más intensos de la noche.

A diferencia de las dudas que existían antes del concierto, la actuación avanzó sin que el ambiente perdiera fuerza. Los músicos mantuvieron una interpretación sólida y el público respondió con entusiasmo a prácticamente cada canción.

Conforme se acercaba el final, la sensación entre los asistentes era que The Strokes estaba cumpliendo con las expectativas de una presentación que tenía la responsabilidad de despedir el Corona Capital 2026.

The Strokes ofreció un recorrido por sus grandes éxitos ante miles de seguidores / Cortesía OCESA

¿Qué dijo Julian Casablancas durante el cierre del Corona Capital 2026?

Además del repertorio, Julian Casablancas llamó la atención por mostrarse de buen humor durante el concierto y mantener una interacción relajada con los seguidores mexicanos.

El vocalista, que había generado incertidumbre entre algunos asistentes antes de salir al escenario, ofreció una presentación en la que se mostró participativo y conectado con sus compañeros de banda.

Entre sus comentarios al público destacó una invitación inesperada: “vamos a la playa”, frase que provocó una reacción divertida entre los asistentes y se convirtió en uno de los momentos curiosos de la noche.

La recta final del espectáculo incluyó You Only Live Once, Meet Me in the Bathroom y Ode to the Mets, canciones que acompañaron los últimos momentos de la presentación y marcaron la despedida de la agrupación.

El concierto terminó dejando una impresión positiva entre los seguidores, quienes pudieron disfrutar de un repertorio lleno de éxitos y de una actuación que mantuvo la energía hasta el cierre.

The Strokes pone fin a tres días de música en el Corona Capital 2026

Con los últimos acordes de The Strokes, el Corona Capital 2026 llegó a su fin después de tres jornadas en las que el público pudo disfrutar de artistas de distintas generaciones y propuestas musicales.

La última noche destacó por el contraste entre la nostalgia que provocó Johnny Marr con los clásicos de The Smiths y la energía que desató The Strokes con canciones que ayudaron a definir el rock alternativo de los años 2000.

Mientras Marr consiguió que sus seguidores revivieran una época musical que continúa teniendo influencia, Julian Casablancas y sus compañeros demostraron que su repertorio mantiene la capacidad de reunir a miles de personas frente a un escenario.

Entre piernas cansadas, voces desgastadas por los coros y la satisfacción de haber presenciado algunos de los conciertos más esperados, los asistentes comenzaron a abandonar el Autódromo Hermanos Rodríguez.