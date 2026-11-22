The Offspring revivió sus clásicos y Underworld convirtió su escenario en una enorme pista de baile / Cortesía OCESA

La segunda jornada estuvo marcado por la emotiva presentación de Twenty One Pilots, cuyos seguidores llenaron de rojo el festival

El Corona Capital 2026 vivió una segunda jornada cargada de emociones, nostalgia y energía en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Twenty One Pilots, The Offspring y Underworld encabezaron una noche que reunió a miles de seguidores de diferentes generaciones. Entre canciones que marcaron épocas, intensos círculos de mosh pit y una multitud vestida de rojo, el festival ofreció uno de sus días más emotivos, especialmente por la despedida temporal del dúo estadounidense.

Desde las primeras horas del sábado, el ambiente alrededor del recinto anticipaba una jornada especial. Los seguidores de Twenty One Pilots comenzaron a reunirse desde la madrugada en las inmediaciones del Autódromo, con la intención de conseguir un lugar cercano al escenario y presenciar lo que se perfilaba como una de las últimas presentaciones del grupo antes de alejarse temporalmente de los conciertos.

Conforme avanzó el día, la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez se transformó en un espacio donde convivieron el rock alternativo, el indie, el punk, la música electrónica y distintas propuestas experimentales. La programación permitió que los asistentes descubrieran nuevos proyectos durante la tarde, mientras esperaban las actuaciones estelares que llegarían por la noche.

Los seguidores de Twenty One Pilots formaron una marea roja en el Autódromo Hermanos Rodríguez / Cortesía OCESA

Sin embargo, el momento más representativo de la jornada fue la marea roja que formaron los seguidores de Twenty One Pilots, quienes acudieron con gorros, prendas y pintura corporal inspirados en la estética de la banda. La imagen se extendió por diferentes puntos del festival y dejó claro que una parte importante del público había llegado especialmente para despedir a sus ídolos.

¿Cómo comenzó el segundo día del Corona Capital 2026?

Las actividades arrancaron alrededor de las 15:00 horas, cuando los asistentes comenzaron a ingresar al recinto para disfrutar de una cartelera distribuida en cinco escenarios. Durante las primeras horas, el ambiente fue relajado, con grupos de amigos que recorrían el festival, buscaban sus escenarios favoritos y aprovechaban los espacios para convivir antes de las presentaciones principales.

Entre los primeros artistas que formaron parte de la programación estuvieron Quarters, Jordana, Felipe Gordon, We Are Scientists, Sawyer Hill, Princess Chelsea y Ball Park Music, quienes aportaron distintos estilos musicales a una jornada caracterizada por su diversidad sonora.

Mientras algunas agrupaciones apostaron por guitarras y sonidos alternativos, otras presentaron propuestas más cercanas al indie, el folk y la experimentación. El público respondió con aplausos, bailes y coros que fueron creciendo conforme avanzaba la tarde.

Twenty One Pilots encabezó el segundo día del Corona Capital 2026 y sus seguidores lo sabían / Cortesía OCESA

Para varios de los artistas, su participación representó una oportunidad especial de conectar con los seguidores mexicanos. Tal fue el caso de Rikas, Baby Queen y New Constellations, quienes encontraron una recepción entusiasta entre asistentes que incluso conocían las letras de sus canciones.

El ambiente de convivencia fue una constante durante las primeras horas. Entre recorridos de un escenario a otro, conversaciones y música, los asistentes comenzaron a prepararse para una noche que prometía elevar considerablemente la intensidad del festival.

Pierce The Veil enciende el Corona Capital con rock, emo y mosh pits

Con la llegada de la noche, el segundo día del Corona Capital comenzó a mostrar su faceta más intensa. Una de las agrupaciones encargadas de encender los ánimos fue Pierce The Veil, que llevó al escenario una combinación de rock, punk, metal y emo que conectó inmediatamente con sus seguidores.

Desde los primeros acordes, los asistentes respondieron con gritos, saltos y movimientos de cabeza al ritmo de las guitarras. La energía aumentó conforme avanzaba la presentación y, entre los grupos más cercanos al escenario, comenzaron a formarse pequeños círculos de mosh pit.

Los seguidores aprovecharon cada canción para liberar la emoción acumulada durante la jornada. Los coros colectivos y la intensidad de la interpretación convirtieron la presentación en uno de los momentos más agitados de la noche.

Todos los escenarios tuvieron una vibra especial / Cortesía OCESa

La actuación también sirvió como antesala para dos de los conciertos más esperados: The Offspring y Underworld, agrupaciones que se presentaron prácticamente al mismo tiempo en escenarios diferentes y obligaron a los asistentes a elegir entre una descarga de punk rock o una experiencia de música electrónica.

The Offspring revive los años 90 y sorprende con un cover de Taylor Swift

Para los seguidores del punk rock, The Offspring fue uno de los grandes atractivos del segundo día. La banda estadounidense ofreció un recorrido por canciones que marcaron a quienes crecieron escuchando rock durante las décadas de los 90 y los 2000, demostrando que su repertorio continúa provocando una respuesta intensa entre el público mexicano.

La presentación incluyó temas como Want You Bad, Staring at the Sun, Hit That y Original Prankster, que fueron recibidos con entusiasmo por los asistentes. Las guitarras y los coros hicieron que numerosos seguidores recordaran una etapa en la que la música de la agrupación tenía una presencia constante en canales como MTV.

Los seguidores de The Offspring armaron enormes círculos de mosh pit durante su presentación / Especial

Uno de los momentos más inesperados llegó cuando la banda incorporó una sección de versiones de otros artistas. Entre ellas destacó Love Story, de Taylor Swift, una elección que contrastó con el sonido habitual del grupo y sorprendió a parte del público.

También interpretaron fragmentos de In the Hall of the Mountain King, de Edvard Grieg; Paranoid, de Black Sabbath, y Crazy Train, de Ozzy Osbourne, en una secuencia que mezcló referencias musicales de diferentes épocas y estilos.

Sin embargo, la mayor explosión de energía llegó durante la recta final, cuando comenzaron a sonar Why Don't You Get a Job?, Pretty Fly (for a White Guy) y The Kids Aren't Alright. Los asistentes respondieron con saltos, gritos y un enorme círculo de mosh pit frente al escenario.

La escena recordó aquellos conciertos de finales de los 90 y principios de los 2000, cuando el punk rock se convirtió en la banda sonora de una generación. En el Corona Capital, The Offspring demostró que sus canciones mantienen la capacidad de reunir a seguidores de distintas edades y convertir un concierto en una auténtica fiesta.

The Offspring revivió la nostalgia de los años 90 con un concierto lleno de energía / Cortesía OCESA

Underworld transforma su escenario en una pista de baile gigante

Mientras The Offspring desataba la nostalgia y el punk rock, Underworld ofrecía una experiencia completamente diferente en otro de los escenarios del Corona Capital. El dúo británico apostó por una presentación dominada por ritmos electrónicos, sonidos oscuros y una atmósfera que mantuvo al público en movimiento durante aproximadamente dos horas.

Desde el comienzo, los asistentes respondieron a los intensos beats y a las mezclas que caracterizan al proyecto. La música se convirtió en el centro de una celebración colectiva donde los saltos y el baile prácticamente no se detuvieron.

Entre las canciones que formaron parte del espectáculo destacaron Two Months Off, Cowgirl y King of Snake, temas que fueron acompañados por una respuesta constante de los seguidores.

Uno de los momentos más celebrados fue Born Slippy, uno de los mayores éxitos de Underworld, que sonó tanto al inicio como al cierre de su presentación. La canción provocó una reacción especialmente intensa y dejó a numerosos asistentes con ganas de seguir bailando.

Underworld convirtió su escenario en una enorme pista de baile durante el Corona Capital / Cortesía OCESA

¿Por qué los fans de Twenty One Pilots llenaron de rojo el Corona Capital?

La imagen más llamativa de la segunda jornada comenzó a construirse incluso antes de que Twenty One Pilots apareciera sobre el escenario. Desde la madrugada del sábado, algunos seguidores se congregaron en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez para intentar asegurar un lugar privilegiado durante el concierto.

Muchos llegaron con gorros rojos, prendas del mismo color y pintura corporal, elementos inspirados en la identidad visual del dúo. Conforme avanzó el día, la cantidad de personas caracterizadas aumentó hasta formar una marea roja que podía observarse en diferentes puntos del recinto.

La expectativa era especialmente alta porque la presentación representaba una despedida temporal para los seguidores mexicanos, quienes sabían que podrían pasar varios meses antes de volver a ver al grupo sobre un escenario.

La conexión entre la banda y sus seguidores quedó reflejada en la dedicación de quienes esperaron durante horas, prepararon sus atuendos y cantaron cada una de las canciones del repertorio.

El Corona Capital 2026 reunió a miles de asistentes durante su segunda jornada / Cortesía OCESA

Twenty One Pilots se despide de México con un concierto lleno de emociones

Cuando finalmente llegó el momento de Twenty One Pilots, la emoción acumulada durante toda la jornada se hizo evidente. Tyler Joseph y Josh Dun aparecieron sobre el escenario para comenzar una presentación que reunió a miles de seguidores, muchos de los cuales habían esperado desde temprano para presenciar el espectáculo.

El concierto arrancó con canciones como Overcompensate, The Contract y Center Mass, que provocaron una respuesta inmediata del público. Desde los primeros minutos, los asistentes acompañaron cada tema con gritos, saltos y coros que se extendieron por el escenario principal.

La presentación tuvo una carga emocional especial por tratarse de una de las últimas actuaciones del dúo antes de su pausa en los escenarios. Para sus seguidores, cada canción representaba una oportunidad de despedirse temporalmente de una agrupación que ha acompañado distintas etapas de sus vidas.

El repertorio también incluyó Tear in My Heart, Torchbearer's Theme, Jumpsuit, Ride, Tally, Stressed Out, Trees y Lavish, temas que generaron algunos de los momentos más emotivos del espectáculo.

Twenty One Pilots terminó su concierto aproximadamente 30 minutos antes de lo previsto / Cortesía OCESA

Durante canciones como Ride y Stressed Out, los asistentes cantaron prácticamente de principio a fin, mientras que otros temas despertaron una respuesta más sentimental entre quienes acudieron especialmente para despedir a la banda.

La marea roja se mantuvo presente durante toda la actuación, convirtiéndose en una de las imágenes más representativas del segundo día del Corona Capital 2026.

Twenty One Pilots termina su concierto antes de lo previsto y sorprende a sus seguidores

Aunque la presentación de Twenty One Pilots estaba contemplada para durar aproximadamente dos horas, el concierto terminó media hora antes de lo programado, situación que provocó sorpresa y cierta inconformidad entre algunos seguidores.

La duración menor a la esperada fue especialmente significativa debido al carácter de despedida temporal que tenía la actuación. Para muchos asistentes, el concierto representaba una de las últimas oportunidades de disfrutar en vivo al dúo durante un periodo prolongado.

La banda anunció una pausa temporal y su último concierto del año / Cortesía OCESA

Pese a ello, los seguidores pudieron escuchar una selección de canciones que recorrió diferentes etapas de la trayectoria musical de Tyler Joseph y Josh Dun, desde algunos de sus éxitos más reconocidos hasta temas de su repertorio reciente.

El cierre dejó emociones encontradas: por un lado, la satisfacción de haber presenciado una presentación especial y, por otro, la tristeza de saber que la banda se alejará temporalmente de los escenarios.

Con Twenty One Pilots como protagonista de una despedida emotiva, The Offspring desatando enormes círculos de slam y Underworld convirtiendo su presentación en una fiesta electrónica, el segundo día del Corona Capital 2026 quedó marcado por la diversidad musical y la conexión entre artistas y público.