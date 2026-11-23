A casi 14 años de la tragedia, Jorge Godoy relacionó al narcotraficante con el accidente aéreo de la Diva de la Banda y aseguró que la aeronave habría sido manipulada

La muerte de Jenni Rivera vuelve a generar controversia. A casi 14 años del accidente aéreo en el que perdió la vida, nuevas declaraciones señalan una presunta relación de Édgar Valdez Villarreal, alias 'La Barbie', con la tragedia ocurrida el 9 de diciembre de 2012. Los señalamientos forman parte del documental Narcos y Famosos, aunque hasta el momento no existen pruebas oficiales que confirmen esta versión.

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La producción de Juan Carlos Uribe, estrenada en noviembre de 2026 a través de ReelleeTV, incluye el testimonio de Jorge Godoy, quien se presenta como testigo protegido de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Durante una entrevista con Javier Ceriani, aseguró que el desplome del avión de la cantante pudo haber sido provocado.

¿Qué reveló el testigo de la DEA sobre la muerte de Jenni Rivera?

Godoy relacionó directamente a 'La Barbie' con el fallecimiento de la intérprete y sostuvo que los responsables habrían alterado una pieza de los controles de la aeronave para provocar su caída. Durante la conversación explicó cómo supuestamente se habría realizado la manipulación.

“También ‘La Barbie’ tiene que ver con la muerte de Jenni Rivera, ya si no murió ahí Jenni Rivera o hicieron un circo por que el avión el Learjet que despegaron de ahí, de los alerones de atrás nomás le movieron una tuerquita para que los alerones… y el avión se cayera, porque Reyes en la DEA a mí me dijo:’‘vete a investigar’ e investigué con otros pilotos y ya había salido mal con un hermano de Jenni Rivera con el ‘Popeye’ que había salido mal…”, declaró Jorge Godoy.

A casi 14 años de su muerte, el caso de Jenni Rivera vuelve a causar polémica./ RS

El entrevistado afirmó que sus investigaciones comenzaron por indicaciones de una persona de apellido Reyes, presuntamente vinculada con la DEA. También mencionó posibles conflictos con un hermano de Jenni Rivera y alguien identificado como 'Popeye', aunque no presentó documentos que respaldaran sus acusaciones. Godoy asegura haber colaborado con autoridades estadounidenses desde las investigaciones por el asesinato del agente Enrique 'Kiki' Camarena.

¿Qué ocurrió realmente con el avión de Jenni Rivera?

La cantante falleció durante la madrugada del 9 de diciembre de 2012, después de ofrecer un concierto en Monterrey, Nuevo León. El Learjet 25, matrícula N345MC, despegó aproximadamente a las 03:17 horas con destino a Toluca, pero terminó estrellándose en una zona del municipio de Iturbide. En el accidente murieron las siete personas que viajaban a bordo, incluidos los dos pilotos.

En 2013, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer los resultados de su investigación, en la que se identificaron irregularidades relacionadas con la operación de la aeronave. Sin embargo, las autoridades no lograron determinar con precisión qué provocó la pérdida de control del avión y tampoco establecieron que hubiera existido un sabotaje.

Por ahora, las declaraciones de Jorge Godoy no han sido respaldadas por una investigación oficial que vincule a 'La Barbie' con la muerte de Jenni Rivera. El estreno de Narcos y Famosos ha reavivado la discusión sobre el accidente, justo cuando se acerca el 9 de diciembre de 2026, fecha en la que se cumplirán 14 años de la tragedia.