Pensión Bienestar del 24 al 27 de noviembre 2026: ¿quiénes cobran? El próximo pago será hasta 2027

La Secretaría de Bienestar realizará los últimos depósitos del año esta semana. Consulta qué apellidos reciben su dinero del 24 al 27 de noviembre y cuándo será el siguiente pago

La Pensión Bienestar 2026 está por finalizar su calendario de pagos, por lo que miles de beneficiarios recibirán su último depósito del año entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre. Durante estos cuatro días, adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad podrán disponer de los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

La Secretaría de Bienestar mantiene la distribución de apoyos económicos mediante un calendario organizado por la primera letra del apellido. Aunque los depósitos comenzaron el pasado 3 de noviembre, todavía quedan beneficiarios pendientes de recibir su dinero antes de que concluya el sexto y último periodo de pagos de 2026.

¿Qué apellidos cobran la Pensión Bienestar del 24 al 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 24 de noviembre corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra R. Durante los siguientes tres días continuará la entrega de recursos hasta completar las letras restantes del abecedario.

Las fechas de pago quedan de la siguiente manera: Martes 24 de noviembre: letra R.

Miércoles 25 de noviembre: letra S.

Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

Los beneficiarios recibirán los montos correspondientes a cada programa: 6 mil 400 pesos para adultos mayores, 3 mil 100 pesos para Mujeres Bienestar y 3 mil 300 pesos para personas con discapacidad. Por su parte, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras contempla un apoyo ordinario de mil 650 pesos.

Beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán su último depósito de 2026./ RS

Una vez realizado el depósito, el dinero quedará disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no será necesario retirarlo inmediatamente. Los beneficiarios podrán utilizarlo para compras o disponer del efectivo cuando lo necesiten, sin que exista una fecha límite para retirar los recursos.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar en 2027?

El viernes 27 de noviembre marcará el cierre de los depósitos ordinarios de 2026, por lo que quienes reciban su apoyo durante esta última semana no tendrán otro pago bimestral en diciembre. Esto se debe a que los recursos entregados durante noviembre también corresponden al último mes del año.

La siguiente dispersión está prevista para enero de 2027, cuando comenzará el pago del bimestre enero-febrero. No obstante, la Secretaría de Bienestar deberá confirmar las fechas exactas y publicar el nuevo calendario por orden alfabético, así como los montos oficiales que estarán vigentes durante el próximo año.