Ballet de Kiev regresa a México tras una temporada histórica; estas son las fechas de su gira 2026

El Ballet de Kiev prepara su regreso a México para 2026 tras una temporada que marcó un momento histórico para la compañía. Después de lograr 28 funciones con localidades agotadas durante su gira 2025, el conjunto dirigido por el bailarín Viktor Ishchuk volverá al país con un recorrido que incluirá más de 30 ciudades.

La agrupación fue fundada en 2017 por Viktor Ishchuk, solista del histórico Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Kiev, con el objetivo de reunir a jóvenes talentos y bailarines consolidados de la tradición ucraniana para proyectar su estilo clásico en escenarios internacionales.

Sin embargo, la historia reciente del ballet cambió radicalmente en 2022. Ese año, mientras los artistas se preparaban para salir al escenario en Kiev, el conflicto en Ucrania interrumpió una función que nunca llegó a comenzar. Desde entonces, cada presentación ha adquirido un significado especial: la danza se convirtió también en un símbolo de resistencia cultural.

La agrupación fue fundada en 2017 por Viktor Ishchuk, solista del histórico Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Kiev / Especial

México, uno de los públicos más importantes del Ballet de Kiev

La relación entre el Ballet de Kiev y México se ha fortalecido con el paso de los años. El público mexicano ha recibido a la compañía con gran entusiasmo, lo que se reflejó en su más reciente temporada, donde cada una de las 28 presentaciones se realizó con teatros llenos.

Este éxito consolidó un vínculo artístico importante entre ambas partes, por lo que el regreso en 2026 no será una simple visita, sino la continuidad de una relación cultural que ha crecido función tras función.

La compañía se caracteriza por mantener la esencia de la escuela clásica de Europa del Este, con coreografías de gran precisión, armonía en el cuerpo de baile y solistas de alto virtuosismo técnico. Además, tanto el vestuario como las escenografías son elaborados en talleres de Kiev, respetando la estética tradicional de las grandes producciones del ballet clásico.

La relación entre el Ballet de Kiev y México se ha fortalecido con el paso de los años / Especial

Los grandes clásicos del ballet llegarán a México

A lo largo de su trayectoria internacional, el Ballet de Kiev ha interpretado algunos de los títulos más emblemáticos del repertorio clásico, entre ellos:

El lago de los cisnes

El cascanueces

La bella durmiente

Don Quijote

El corsario

Giselle

Carmen

Estas obras forman parte del patrimonio universal del ballet y son presentadas por la compañía con un enfoque que busca preservar la tradición coreográfica. Actualmente, el Ballet de Kiev se ha convertido también en un punto de referencia para bailarines jóvenes de distintos países que buscan integrarse a la agrupación, atraídos por su rigor técnico y su proyección internacional.

El Ballet de Kiev se ha convertido también en un punto de referencia para bailarines jóvenes de distintos países / Especial

Fechas de la gira del Ballet de Kiev en México 2026

La gira recorrerá diversos estados del país entre marzo y mayo de 2026.

Marzo 10 marzo — Tlaxcala, Centro Cultural Universitario UATx

11 al 15 marzo — CDMX, Teatro Metropolitan

17 marzo — Tuxtepec, Oaxaca

20 marzo — Veracruz

21 marzo — Xalapa

22 marzo — Boca del Río

23 marzo — Orizaba

24 marzo — Coatzacoalcos

25 marzo — Villahermosa

27 marzo — Chiapas

29 marzo — Campeche

31 marzo — Mérida

Abril 1 abril — Valladolid, Yucatán

4 y 5 abril — Cancún

8 abril — Ciudad Obregón

10 abril — Los Mochis

12 abril — Mazatlán

14 abril — Gómez Palacio, Durango

16 abril — Delicias, Chihuahua

19 abril — Monclova

21 abril — Torreón

22 abril — Saltillo

24 al 26 abril — Monterrey

28 abril — Ciudad Victoria

La gira recorrerá diversos estados del país entre marzo y mayo de 2026 / Especial

Mayo 1 y 2 mayo — Querétaro

5 mayo — Tepic, Nayarit

6 mayo — Puerto Vallarta

7 y 9 mayo — Guadalajara

8 mayo — Colima