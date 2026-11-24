El Sol de México podría regresar con una nueva canción antes de terminar 2026./ FB

El Sol de México podría regresar con música nueva después de casi una década sin lanzar un disco de estudio. Spotify reveló una misteriosa fecha que emocionó a sus seguidores

Luis Miguel podría estar preparando su regreso a la música después de nueve años sin estrenar un álbum de estudio. Este lunes 23 de noviembre de 2026, una publicación de Spotify México despertó las expectativas de sus seguidores al revelar una fecha que podría marcar el inicio de una nueva etapa para el intérprete de La incondicional.

La plataforma musical compartió una imagen del artista acompañada de un enorme sol y un breve mensaje: “Luis Miguel, 3 de diciembre”. Aunque la publicación no incluye información sobre el contenido de la sorpresa, los fanáticos comenzaron a especular sobre la posibilidad de escuchar material nuevo del cantante antes de que termine el año.

¿Luis Miguel estrenará una nueva canción el 3 de diciembre?

El misterio aumentó después de que el periodista de espectáculos Alex Rodríguez revelara que el cantante estaría preparando un sencillo inédito para el próximo jueves 3 de diciembre de 2026. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por Luis Miguel ni por su equipo, por lo que se desconoce si Spotify anunciará una canción, un álbum u otro proyecto musical.

Las sospechas de que El Sol de México estaba trabajando en nuevas grabaciones surgieron desde octubre, cuando apareció una fotografía suya en un estudio de Los Ángeles junto al guitarrista Paul Jackson Jr. y el ingeniero de sonido Dave Reitzas. Aunque la imagen fue retirada de redes sociales, provocó especulaciones sobre una posible producción discográfica.

Luis Miguel podría estrenar nueva música el próximo 3 de diciembre de 2026.

El regreso sería especialmente significativo porque su último disco de estudio, ¡México por siempre!, llegó al público en noviembre de 2017. Aquella producción reunió 14 interpretaciones de música tradicional mexicana, entre ellas La fiesta del mariachi y Soy lo prohibido, y desde entonces el cantante no ha presentado otro álbum completo.

Luis Miguel también prepara una gira mundial para 2027

La posible llegada de música nueva ocurre mientras el intérprete organiza su regreso a los escenarios. El pasado 21 de septiembre de 2026, confirmó mediante sus redes sociales el Luis Miguel Tour 2027, aunque todavía mantiene en secreto las fechas, ciudades y recintos que visitará durante su próximo recorrido internacional.