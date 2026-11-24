El atentado contra la sede de la Gobernación del Meta dejó múltiples daños materiales y 23 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad

Una cámara de seguridad registró el momento del atentado que sacudió la ciudad de Villavicencio, Colombia, durante la noche del lunes 23 de noviembre de 2026. El ataque contra las instalaciones de la Gobernación del Meta provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia y dejó severas afectaciones en distintos inmuebles.

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El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes de la explosión y de los destrozos que ocasionó en el centro de la capital del departamento del Meta.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Meta, el saldo del atentado asciende a 23 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad y trabajadores de seguridad de la sede gubernamental. Hasta los primeros reportes de este martes 24 de noviembre, no se habían registrado víctimas mortales.

Atentado en Colombia deja más de 80 inmuebles afectados

Los daños no se limitaron a las oficinas gubernamentales, pues viviendas, establecimientos comerciales y otros edificios del centro de Villavicencio también resultaron afectados. Uno de los restaurantes de la zona quedó prácticamente destruido, mientras que las condiciones estructurales de la Gobernación deberán ser evaluadas.

La sede de la Gobernación del Meta sufrió graves daños materiales./ AP

Franklin Olivos, alto consejero de Seguridad del Meta, informó que alrededor de 81 inmuebles sufrieron afectaciones. Por su parte, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, señaló que desde las primeras horas de este martes comenzaron las labores para retirar los escombros.

Los hospitales de Villavicencio activaron sus protocolos de emergencia para brindar atención a los heridos, mientras que elementos de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién estaría detrás del atentado en Colombia?

Las autoridades colombianas investigan la posible participación de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre las primeras líneas de investigación figura alias Antonio Medina, identificado como cabecilla de los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas, aunque su responsabilidad todavía no ha sido confirmada.

Tras el atentado, las autoridades colombianas condenaron los hechos y anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos colombianos para quienes proporcionen información que contribuya a identificar a los responsables del ataque. Las investigaciones continúan mientras los equipos de emergencia evalúan los daños y atienden a la población afectada.