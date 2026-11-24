Los conciertos de Grupo Firme tendrán algunos cambios. Su vocalista, Eduin Caz, confirmó que la agrupación ha dejado de interpretar ciertos corridos durante sus presentaciones en México, debido a las restricciones que existen en distintos estados contra las canciones que hacen apología del delito.
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Durante un encuentro con medios de comunicación, el cantante explicó que el grupo ha tenido que adaptar sus espectáculos para cumplir con las disposiciones de las autoridades. La decisión también busca evitar multas, suspensiones y problemas que puedan afectar sus presentaciones, especialmente ante los planes de realizar una gira por estadios en 2027.
¿Qué canciones ya no cantará Grupo Firme en sus conciertos?
Entre los temas que han quedado fuera de algunos conciertos se encuentran “Se fue la pantera”, “El Roto” y “El Corrido del Barco”, canciones que formaron parte de los primeros años de la agrupación.
Uno de los momentos que evidenció estos cambios ocurrió durante una presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. En aquella ocasión, los asistentes le pidieron a Eduin Caz que interpretara “Se fue la pantera”, pero el cantante se negó a hacerlo.
Ante la insistencia del público, el vocalista explicó que debía respetar las disposiciones vigentes y respondió: “Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas, discúlpenme”.
Eduin Caz explica por qué Grupo Firme modificó su repertorio
Al ser cuestionado sobre las restricciones que enfrentan otros exponentes del regional mexicano, Eduin Caz reconoció que su agrupación también ha tenido que hacer ajustes para continuar con sus presentaciones.
“También hemos dejado de cantar corridos y seguimos al pie de la letra las reglas”, expresó el cantante durante el encuentro con la prensa, luego de recibir un reconocimiento.
La medida no significa que Grupo Firme haya eliminado definitivamente todos los corridos de su catálogo musical. Los cambios responden a las disposiciones de cada localidad, por lo que el repertorio puede variar dependiendo del lugar donde se presente la banda.