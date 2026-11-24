“El Roto” y “El Corrido del Barco” también figuran entre los temas que han quedado fuera de determinados espectáculos./@grupofirme

La agrupación modificó su repertorio para evitar sanciones por interpretar narcocorridos en algunas ciudades de México y proteger sus próximos compromisos

Los conciertos de Grupo Firme tendrán algunos cambios. Su vocalista, Eduin Caz, confirmó que la agrupación ha dejado de interpretar ciertos corridos durante sus presentaciones en México, debido a las restricciones que existen en distintos estados contra las canciones que hacen apología del delito.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el cantante explicó que el grupo ha tenido que adaptar sus espectáculos para cumplir con las disposiciones de las autoridades. La decisión también busca evitar multas, suspensiones y problemas que puedan afectar sus presentaciones, especialmente ante los planes de realizar una gira por estadios en 2027.

Eduin Caz confirmó que Grupo Firme ha tenido que modificar su repertorio para cumplir con las restricciones locales./Especial

¿Qué canciones ya no cantará Grupo Firme en sus conciertos?

Entre los temas que han quedado fuera de algunos conciertos se encuentran “Se fue la pantera”, “El Roto” y “El Corrido del Barco”, canciones que formaron parte de los primeros años de la agrupación.

Uno de los momentos que evidenció estos cambios ocurrió durante una presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. En aquella ocasión, los asistentes le pidieron a Eduin Caz que interpretara “Se fue la pantera”, pero el cantante se negó a hacerlo.

Ante la insistencia del público, el vocalista explicó que debía respetar las disposiciones vigentes y respondió: “Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas, discúlpenme”.

Grupo Firme busca evitar multas y cancelaciones por interpretar canciones relacionadas con el narcotráfico./Especial

Eduin Caz explica por qué Grupo Firme modificó su repertorio

Al ser cuestionado sobre las restricciones que enfrentan otros exponentes del regional mexicano, Eduin Caz reconoció que su agrupación también ha tenido que hacer ajustes para continuar con sus presentaciones.

“También hemos dejado de cantar corridos y seguimos al pie de la letra las reglas”, expresó el cantante durante el encuentro con la prensa, luego de recibir un reconocimiento.