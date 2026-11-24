¿Qué respondió la Fiscalía de CDMX a Vadhir Derbez y por qué cuestionó a sus abogados?

La Fiscalía capitalina aseguró que cuenta con datos de prueba que respaldan la denuncia por presunta violación contra el hijo de Eugenio Derbez; además, señaló que sus representantes legales no están acreditados en la carpeta de investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) respondió a las declaraciones de Vadhir Derbez sobre la denuncia por presunta agresión sexual presentada en su contra. La institución aseguró que la investigación continúa abierta y que cuenta con elementos que respaldan el señalamiento de la denunciante.

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Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, rechazó que las autoridades hayan fabricado o modificado pruebas. También explicó que el caso sigue su curso, pese a los señalamientos del actor y su defensa sobre presuntas irregularidades.

La Fiscalía de CDMX aseguró que cuenta con elementos dentro de la carpeta de investigación./Especial

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra Vadhir Derbez?

De acuerdo con la Fiscalía, la carpeta de investigación contiene datos y elementos que corroboran la versión de la joven que denunció al actor. La acusación se relaciona con un presunto abuso sexual ocurrido durante la grabación de un video musical en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado los señalamientos y sostiene que fue víctima de un presunto intento de extorsión por 350 mil dólares para evitar que se difundiera información sobre el caso. El actor también ha mencionado que cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para respaldar su versión.

La defensa de Vadhir Derbez obtuvo un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión./Especial

¿Por qué los abogados de Vadhir Derbez no están acreditados en el caso?

La fiscal Michelle Marisol Flores señaló que Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, quienes han aparecido públicamente como representantes legales del actor, no están formalmente acreditados dentro de la carpeta de investigación. Además, indicó que las autoridades han intentado localizarlos en distintos domicilios, sin conseguir que comparezcan.