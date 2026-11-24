Arion Kurtaj, responsable de publicar 90 videos del videojuego antes de su lanzamiento, recibió una condena de siete años en Reino Unido. Sin embargo, no tendrá que regresar a prisión porque las autoridades tomaron en cuenta el tiempo que ya permaneció bajo custodia

El caso del hackeo a Rockstar Games volvió a llamar la atención luego de que Arion Kurtaj, el joven británico que filtró imágenes de Grand Theft Auto VI en 2022, recibiera su sentencia en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres. El acusado, de 21 años, admitió su participación en una serie de ataques informáticos contra distintas empresas.

Aunque el juez le impuso siete años de prisión, Kurtaj quedó en libertad al salir del tribunal, pues el tiempo que ya había pasado detenido se tomó en cuenta para cumplir la condena. El caso también involucró ataques contra compañías como Uber, Revolut y BT/EE, además de la filtración que sorprendió a los seguidores de la franquicia de videojuegos.

¿Cómo logró el hacker filtrar imágenes de GTA VI?

El ataque contra Rockstar Games ocurrió en septiembre de 2022, cuando Kurtaj todavía era adolescente y formaba parte del grupo de ciberdelincuentes Lapsus$. Para ingresar a los sistemas de la desarrolladora utilizó dispositivos que tenía a su alcance, entre ellos un teléfono celular, el televisor de una habitación de hotel y un Amazon Fire TV Stick.

Una vez dentro, consiguió extraer 90 videos de GTA VI, que publicó en internet bajo el seudónimo TeaPotUberHacker. El material mostró escenas de una versión todavía en desarrollo del videojuego y generó una de las filtraciones más importantes para la industria. Además, amenazó con divulgar el código fuente del título si Rockstar no se comunicaba con él.

El hacker filtró 90 videos de GTA VI antes de que Rockstar mostrara oficialmente el videojuego./Especial

¿Por qué Arion Kurtaj recibió siete años de cárcel y quedó libre?

La sentencia llegó después de que el proceso judicial enfrentara varios retrasos. En 2023, un juez ordenó que Kurtaj permaneciera internado en una institución hospitalaria por tiempo indefinido, luego de que especialistas determinaran que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Sin embargo, una evaluación posterior permitió reanudar el procedimiento y el joven terminó por declararse culpable de los delitos.