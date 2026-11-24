Rubén Rocha Moya fue citado a declarar por la FGR tras los señalamientos de autoridades./Especial

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses. Ernestina Godoy confirmó que ya fueron citados a declarar, aunque México todavía no recibe las pruebas para avanzar con una posible extradición

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación propia contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre quienes se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, luego de los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

La titular de la institución, Ernestina Godoy, confirmó que las diez personas ya fueron citadas a declarar ante el Ministerio Público Federal. Sin embargo, aclaró que el gobierno estadounidense todavía no presenta una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias para sustentarla.

Enrique Inzunza Cázarez también forma parte de las diez personas investigadas./Especial

¿Por qué la FGR investiga a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza?

Los nombres de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza forman parte de un grupo de diez personas señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. Las acusaciones fueron presentadas en abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ante estos señalamientos, la FGR abrió su propia carpeta de investigación para revisar los hechos y determinar si existen elementos para proceder conforme a las leyes mexicanas. Godoy aseguró que las diez personas involucradas ya recibieron citatorios y que las indagatorias continúan, sin importar su afiliación política.

La Fiscalía abrió una investigación propia contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa./Especial

¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre las pruebas que debe enviar Estados Unidos?

Después de reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la fiscal explicó que México todavía no recibe la solicitud formal de extradición con los elementos probatorios correspondientes. Por ello, señaló que las autoridades mexicanas se encuentran a la espera de la documentación necesaria para analizar el procedimiento.