Alemán, Cachirula y Loojan ofrecerán concierto gratis en el Monumento a la Revolución: fecha y hora

El INJUVE juntará a 13 artistas de distintos géneros urbanos en un concierto gratuito que tendrá como protagonistas a Alemán, Cachirula y Loojan

El Monumento a la Revolución será el escenario de un evento gratuito que reunirá rap, hip-hop y reguetón mexa. El programa llamado Ciudad es Juventudes incluirá actuaciones de artistas como Alemán, Cachirula y Loojan, además de la presencia de Adán Cruz, Muelas de Gallo, Yoga Fire y otros nombres de la escena nacional urbana. La programación del INJUVE intenta visibilizar la importancia de la cultura urbana como forma de expresión artística y construcción de comunidad entre las nuevas generaciones y crecimiento personal.

La programación del INJUVE intenta visibilizar la importancia de la cultura urbana./ especial

¿Quiénes estarán en el concierto?

El cartel del evento juntará a los siguientes protagonistas de la música urbana mexicana:

Cachirula , cantante, compositora y productora de reguetón mexa.

Alemán , rapero y uno de los principales referentes del género en México.

Loojan , productor y cantante que forma dúo con Cachirula.

Adán Cruz

AEXX

Beneck

DEE

Doble Tentación

Jazz & Flow

Muelas de Gallo

Yoga Fire

Yuvel

Fecha, horario y sede del concierto

Ciudad es Juventudes se realizará el domingo 13 de diciembre a partir de las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada será completamente gratuita y no se contempla ningún costo de acceso para los asistentes.

El concierto reunirá a trece artistas que hasta el momento no es precisa la información disponible de los horarios individuales de cada presentación ni la hora de finalización de la jornada.

Alemán artista referente del rap mexicano

Alemán es el nombre artístico de Érick Raúl Alemán Ramírez quien es un rapero y compositor nacido el 20 de febrero de 1990 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Es fundador del sello Homegrown Mafia y uno de los nombres de mayor proyección del rap latinoamericano actual.

El cantante Comenzó su carrera musical a los 14 años, en 2005, dentro del grupo 2 Rimas junto a MC King. Tiempo después su álbum debut "Pase de Abordar" llegó en 2014 bajo el sello Gooti Records. Dos años después publicó Rolemos Otro (2016), disco en el que combinó el rap tradicional con el trap. El salto a la proyección internacional se produjo con Eclipse (2018), un álbum doble con colaboraciones de C. Tangana, Kidd Keo y Akapellah que le permitió realizar giras por México, Chile, Argentina y España.

Alemán es el nombre artístico de Érick Raúl Alemán Ramírez quien es un rapero y compositor nacido el 20 de febrero de 1990./ especial

Cachirula y Loojan son el dúo de reguetón mexa

Cachirula comenzó a experimentar con música en su casa debido a restricciones familiares para salir a fiestas. Publicó sus primeras producciones en SoundCloud y, a los 18 años, empezó a desarrollarse como DJ y productora, fusionando reguetón con cumbia en fiestas y eventos locales. Por otro lado Loojan se formó como DJ en la escena de música electrónica y llegó a presentarse en el festival Electric Daisy Carnival (EDC). Con el tiempo, de la mano del productor Luis Díaz, se adentró en el reguetón, primero como productor de otros intérpretes y después como cantante.

Cachirula comenzó a experimentar con música en su casa debido a restricciones familiares para salir a fiestas./ especial

Ambos se conocían desde años atrás por compartir espacio de trabajo en la industria, aunque sus carreras avanzaban por separado. Según contaron en entrevista con Rolling Stone en Español, la colaboración entre ambos surgió al finalizar la pandemia de COVID-19, cuando Loojan consideró trabajar con Cachirula como lo que llamó “su última tirada” dentro de la música.