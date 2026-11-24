Detienen a Samuel “N”, presunto productor de metanfetamina en Sinaloa vinculado a Los Mayos

Samuel “N” fue detenido en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá./@gobiernodeméxico

El operativo fue encabezado por elementos de la Marina en el municipio de Cosalá; las autoridades lo identificaban como un objetivo prioritario por su presunta participación en la producción de drogas sintéticas

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo en Sinaloa a Samuel “N”, señalado por autoridades federales como uno de los principales presuntos productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido estaría relacionado con la facción de Los Mayos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Su captura ocurrió durante un operativo de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá.

Así fue el operativo en el que detuvieron a Samuel “N” en Sinaloa

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por fuerzas federales como parte del reforzamiento de seguridad en Sinaloa. Durante los patrullajes, elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina ubicaron al sospechoso y procedieron a su aseguramiento.

En el despliegue, las autoridades decomisaron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con una sustancia granulada con características similares a las de una droga sintética. Sin embargo, no se detalló la cantidad ni se confirmó públicamente su composición.

Elementos de la Secretaría de Marina participaron en el operativo realizado en Sinaloa./Especial

¿Qué se sabe de Samuel “N” y su presunta relación con Los Mayos?

El Gabinete de Seguridad identificó a Samuel “N” como un objetivo prioritario debido a su presunta participación en la producción de metanfetamina en las regiones de Quilá y Eldorado, en Sinaloa.