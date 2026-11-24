La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo en Sinaloa a Samuel “N”, señalado por autoridades federales como uno de los principales presuntos productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido estaría relacionado con la facción de Los Mayos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Su captura ocurrió durante un operativo de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá.
Así fue el operativo en el que detuvieron a Samuel “N” en Sinaloa
La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por fuerzas federales como parte del reforzamiento de seguridad en Sinaloa. Durante los patrullajes, elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina ubicaron al sospechoso y procedieron a su aseguramiento.
En el despliegue, las autoridades decomisaron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con una sustancia granulada con características similares a las de una droga sintética. Sin embargo, no se detalló la cantidad ni se confirmó públicamente su composición.
¿Qué se sabe de Samuel “N” y su presunta relación con Los Mayos?
El Gabinete de Seguridad identificó a Samuel “N” como un objetivo prioritario debido a su presunta participación en la producción de metanfetamina en las regiones de Quilá y Eldorado, en Sinaloa.
Además, las autoridades señalaron sus presuntos vínculos con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. Tras su captura, el hombre y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, instancia que determinará su situación jurídica.