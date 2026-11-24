Enrique González Casanova aseguró que la alerta internacional fue emitida tras una orden de aprehensión por la denuncia que enfrenta el actor en CDMX, pero afirmó que ya fue cancelada

Vadhir Derbez habría tenido una ficha roja de Interpol derivada de la orden de aprehensión que se giró en su contra por una denuncia de presunta violación en la Ciudad de México, confirmó su abogado, Enrique González Casanova, durante una entrevista televisiva.

El representante legal del actor aseguró que la alerta internacional se emitió pocos días después de que se librara la orden de captura, aunque sostuvo que actualmente ya no está vigente. Sus declaraciones se dieron en medio de las controversias legales que enfrenta Derbez y los cuestionamientos de su defensa sobre la actuación de la Fiscalía capitalina.

Enrique González Casanova, abogado del actor, confirmó que habría existido una ficha roja de Interpol./Especial

¿Por qué Vadhir Derbez habría tenido una ficha roja de Interpol?

Durante una entrevista en el programa De primera mano, Enrique González Casanova relató que la investigación contra el actor avanzó en un periodo que consideró inusualmente corto. Según su versión, la carpeta se integró en 20 días, la orden de aprehensión se obtuvo en 22 días y la ficha roja habría sido emitida dos días después.

El abogado confirmó que existió la alerta internacional, pero afirmó que dejó de estar vigente tras quedar sin efectos la orden de aprehensión. Durante la conversación, cuestionó los tiempos en los que se desarrollaron las actuaciones de las autoridades y aseguró que consideraba poco habitual un procedimiento de esa rapidez.

La defensa de Vadhir Derbez cuestionó los tiempos en los que se integró la investigación./Especial

¿Qué pasó con la orden de aprehensión contra el actor?

La orden de aprehensión contra Vadhir Derbez quedó sin efectos luego de que su defensa obtuviera un amparo. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que la investigación continúa abierta y que puede solicitar que el actor comparezca ante un juez mediante citatorio.