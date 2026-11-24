Solo se requiere el número de cuenta predial del recibo del inmueble./especial

Contribuyentes realizan el pago de sus impuestos en un módulo de atención de la Tesorería de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente para este año un programa de descuentos por pronto pago del impuesto predial, vigente desde el 1 de enero. El beneficio contempla rebajas de hasta el 8% y la posibilidad de completar todo el trámite desde el celular, sin necesidad de ir a una ventanilla.

Para realizar el proceso la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) habilitó el portal OVICA y la aplicación móvil Tesorería CDMX, además de mantener activa una red de más de 8,800 puntos de cobro físicos distribuidos en la capital.

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La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) habilitó el portal OVICA./ especial

El programa no se limita a la Ciudad de México: diversos municipios del Estado de México también aplicaron para 2026 esquemas escalonados de descuento por pago anticipado, con porcentajes y plazos definidos de manera local por cada ayuntamiento.

Descuentos hasta el 31 de enero de 2026 del 8% sobre el monto total./ especial

Calendario fechas y claves de descuentos

El beneficio sobre el impuesto por pagar antes se concentra en los dos primeros meses del año y disminuye conforme avanza el calendario sienddo el ultimo hasta el 31 de enero de 2026 con un descuento del 8% sobre el monto total.

Así mismo durante febrero de 2026 un descuento del 5%, luego en marzo el pago se realiza sin ninguna bonificación. La rebaja aplica únicamente cuando el contribuyente liquida el impuesto anual completo en una sola exhibición, es decir, cubriendo de forma anticipada los seis bimestres de 2026. Quien opte por pagar de manera bimestral, sin anticipar el año completo, no accede a este porcentaje de descuento.

Este programa calcula y aplica la rebaja de forma automática al momento de generar el pago, siempre que la operación se realice dentro del plazo correspondiente. No se requiere ningún trámite adicional ni solicitud previa para obtenerla.

Documentos para iniciar el trámite

Antes de hacer el pago, el contribuyente debe tener a la mano un único dato esencial: Número de cuenta predial, disponible en el recibo del impuesto correspondiente al inmueble. Con ese número es posible consultar el adeudo, generar el formato único de tesorería y visualizar de inmediato el monto con el descuento ya aplicado, según el mes en que se realice el pago.

Cómo pagar el predial desde la app de Tesorería

El trámite puede completarse sin salir de casa siguiendo estos pasos: 1. Descargar la aplicación Tesorería CDMX, disponible para dispositivos Apple y Android. 2. Registrarse en la app con correo electrónico y una contraseña. 3. Ingresar al menú de pagos y elegir la opción de Predial. 4. Capturar el número de cuenta predial que figura en el recibo. 5. Verificar el monto a pagar, que ya incluye el descuento por pronto pago si el trámite se realiza dentro del plazo. 6. Ingresar los datos de una tarjeta de débito o crédito para completar el pago. 7. Descargar el comprobante digital o guardar una captura de pantalla como respaldo del trámite.

El trámite puede completarse sin salir de casa./ especial

Programa para deudores de predial

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales, dirigido a contribuyentes con adeudos de predial, agua y multas de tránsito en la Ciudad de México.

El beneficio central es una condonación del 100% en multas y recargos acumulados por falta de pago entiempo del impuesto predial. El esquema aplica tanto para uso habitacional como comercial, siempre que se liquide el total del impuesto principal correspondiente al periodo vencido. Quienes tienen inmuebles de bajo valor catastral pueden ponerse al corriente con un pago único de 1,000 pesos en el caso de viviendas, o de 2,000 pesos para pequeños comercios. El trámite requiere presentar una solicitud, en original y copia, ante cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, con cita previa.

El beneficio se extiende también a otros adeudos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la SAF eliminan de forma total los recargos generados por el pago tardío del suministro de agua. En el caso de infracciones de tránsito, los automovilistas pueden obtener descuentos de hasta el 90% sobre el valor de la multa, excepto en sanciones por invasión de carriles confinados o por conducir bajo los efectos del alcohol.

Pago a través del portal OVICA

Como alternativa a la aplicación móvil, el pago en línea también puede realizarse desde el portal OVICA de la SAF, en la dirección ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos. El procedimiento en el portal sigue una lógica similar a la de la app: el contribuyente ingresa su número de cuenta predial, el sistema despliega el adeudo correspondiente y genera el formato único de tesorería necesario para completar el pago, ya sea de forma digital o para imprimirlo y pagarlo de manera presencial.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la SAF eliminan de forma total los recargos generados por el pago tardío del suministro de agua./ especial

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