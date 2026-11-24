Marvel presentó el último avance de la película, que llegará a los cines el 18 de diciembre

Marvel presentó este lunes 23 de noviembre el tráiler final de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de la franquicia. El adelanto sorprendió a los seguidores con el regreso de personajes conocidos, la aparición de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, además de nuevas pistas sobre el enfrentamiento contra Doctor Doom.

La cinta llegará a las salas de cine el 18 de diciembre y reunirá a figuras de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre los personajes que aparecen destacan los Vengadores, los héroes de Wakanda, los mutantes y el equipo de los Cuatro Fantásticos. El avance también recupera historias que quedaron abiertas después de Avengers: Endgame. Más allá de las escenas de acción, el tráiler incluye encuentros y referencias que despertaron teorías entre los fanáticos. Estas son algunas de las principales pistas que dejó el nuevo material.

Más allá de las escenas de acción, el tráiler incluye encuentros y referencias que despertaron teorías entre los fanáticos. Estas son algunas de las principales pistas que dejó el nuevo material.

La cinta llegará a las salas de cine el 18 de diciembre./ especial

¿Steve Rogers regresará con su familia?

Uno de los momentos más comentados muestra a Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans, en una etapa alejada de su vida como superhéroe. El antiguo Capitán América aparece junto a Peggy Carter, personaje de Hayley Atwell, mientras intenta disfrutar de una vida tranquila después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Sin embargo, sus palabras sugieren que las decisiones del pasado todavía tienen consecuencias. El personaje reflexiona sobre lo que hizo junto con los Vengadores para salvar al mundo, una elección que pudo desencadenar acontecimientos inesperados. El avance también presenta a James Rogers, quien sería el hijo de Steve y estaría interpretado por Wesley Holloway. Su aparición abre interrogantes sobre el papel que tendrá en la historia.

Otro encuentro que llamó la atención ocurre cuando Steve abraza a Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, mientras Sam Wilson, a quien da vida Anthony Mackie, observa la escena. La reunión recupera el vínculo entre los tres personajes, cuya historia comenzó en Capitán América y el Soldado del Invierno (2014). Su último encuentro en pantalla ocurrió en Avengers: Endgame, cuando Steve entregó su escudo a Sam.

Thor en una posición importante dentro de la nueva alianza de héroes./especial

Thor, los X-Men y los Cuatro Fantásticos frente a Doctor Doom

El tráiler también coloca a Thor en una posición importante dentro de la nueva alianza de héroes. El dios del trueno parece asumir un papel de liderazgo ante la amenaza de Doctor Doom, mientras su experiencia en distintas batallas podría ser clave para reunir a los equipos y enfrentar al villano.

La aparición de los X-Men es otra de las grandes revelaciones. En una de las escenas, Cíclope reúne a sus compañeros con la frase “A mí, mis X-Men”, justo antes de prepararse para combatir. El momento confirma la presencia de los mutantes en esta nueva historia y anticipa que tendrán participación en el conflicto contra las fuerzas de Doctor Doom.

Por su parte, los Cuatro Fantásticos también tendrán una conexión directa con los acontecimientos. El avance muestra a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm llegando a la casa de Steve Rogers, aparentemente para buscar su ayuda ante el peligro que representa el villano. La escena sugiere que la amenaza requerirá la colaboración de personajes que hasta ahora pertenecían a distintas historias del universo Marvel.

¿La Bruja Escarlata regresará en Avengers: Doomsday?

Entre las imágenes que más teorías provocaron aparece Doctor Doom rodeado de varias mujeres identificadas como brujas. La escena despertó especulaciones sobre una posible relación con Wanda Maximoff, conocida como la Bruja Escarlata e interpretada por Elizabeth Olsen.

Las sospechas también están relacionadas con un vestuario presentado por Marvel durante la Comic-Con de San Diego, en julio, identificado como “Bruja de Latveria”, en referencia al país ficticio de origen de Doctor Doom en los cómics. Sin embargo, el tráiler no confirma que Wanda forme parte de esta secuencia ni aclara cuál sería su participación en la película.