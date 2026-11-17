Avengers: Doomsday: ¿Cuánto durará la nueva película de Marvel? Esto se sabe

Marvel reuniría nuevamente a varios de sus personajes más importantes en Avengers: Doomsday. / Especial

La quinta entrega de Los Vengadores tendría una duración cercana a las dos horas y media, de acuerdo con recientes filtraciones. Además, algunas funciones podrían incluir minutos adicionales de metraje

La espera por Avengers: Doomsday continúa y, mientras Marvel Studios mantiene varios detalles de la producción bajo reserva, uno de los datos que ha comenzado a circular es la duración que tendría la película protagonizada por Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

De acuerdo con recientes reportes retomados por medios especializados, la cinta tendría una duración de 2 horas, 29 minutos y 36 segundos en su versión convencional.

Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente por Disney ni por Marvel Studios, por lo que debe considerarse una filtración y no un dato definitivo.

¿Tendrá escenas adicionales en las funciones de Infinity Vision?

La filtración también señala que las funciones proyectadas en Infinity Vision, el formato premium impulsado por Disney, tendrían una duración de 2 horas, 30 minutos y 55 segundos.

Esto significa que existiría una diferencia de un minuto con 19 segundos respecto a la versión estándar. No obstante, todavía se desconoce qué contenido incluiría ese tiempo adicional y si se trataría de una escena exclusiva.

El medio brasileño Omelete, que dio a conocer los tiempos, señaló que consultó a representantes de Disney, pero el estudio decidió no hacer comentarios sobre la información.

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¿Avengers: Doomsday será más corta que Endgame?

De confirmarse la duración filtrada, Avengers: Doomsday estaría aproximadamente 31 minutos más corta que Avengers: Endgame, que llegó a los cines en 2019 con una duración de tres horas y un minuto. Estos son los tiempos de las anteriores películas de Los Vengadores: The Avengers (2012): 2 horas y 23 minutos.

Avengers: Era de Ultrón (2015): 2 horas y 21 minutos.

Avengers: Infinity War (2018): 2 horas y 29 minutos.

Avengers: Endgame (2019): 3 horas y 1 minuto. Con estos datos, la quinta película de la franquicia tendría prácticamente la misma duración que Infinity War, en la que los superhéroes se enfrentaron a Thanos.

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¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La nueva película de Marvel tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026. La historia tendrá como principal antagonista a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien anteriormente dio vida a Tony Stark y Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La producción estará dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Infinity War y Endgame. Además, reunirá a personajes de distintas franquicias, incluidos integrantes de los Cuatro Fantásticos y los X-Men.