¿Por qué disminuyó la pobreza en México? Banco Mundial revela las razones y nuevas cifras de 2026

El Banco Mundial identificó el aumento de los ingresos laborales y los programas sociales como factores para reducir la pobreza en México. / iStock

El organismo internacional identificó dos factores que impulsaron la reducción de la pobreza en el país: el aumento de los ingresos laborales y la expansión de los programas sociales

La pobreza en México registró una disminución en los últimos años, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial (BM). El organismo internacional atribuyó este comportamiento principalmente al incremento de los ingresos laborales y a la ampliación de los programas sociales, dos factores que han contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los hogares.

¿Cuántas personas salieron de la pobreza en México?

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno de México el 16 de noviembre, con base en información del Banco Mundial, 17.3 millones de personas habrían salido de la pobreza entre 2018 y 2026.

La estimación indica que el número de personas en esta condición pasó de 43.9 millones en 2018 a 26.6 millones en 2026.

Sin embargo, es importante precisar que el cálculo no corresponde únicamente a datos observados: combina información disponible hasta 2024 con estimaciones para 2025 y proyecciones para 2026.

El Banco Mundial utiliza una línea de pobreza internacional de 8.30 dólares diarios por persona, ajustada por paridad de poder adquisitivo, para medir la pobreza monetaria en países de ingreso mediano alto.

¿Qué provocó la disminución de la pobreza en México?

El Banco Mundial identifica dos elementos principales detrás de la reducción de la pobreza monetaria: Incremento de los ingresos laborales: el aumento de los salarios y del poder adquisitivo permitió que más hogares mejoraran sus condiciones económicas. Durante el segundo trimestre de 2026, el ingreso laboral nominal por hora registró un crecimiento anual de 6.2%.

Expansión de los programas sociales: las transferencias y apoyos económicos del Gobierno también contribuyeron a mejorar los ingresos disponibles de las familias. Durante la presentación de los resultados, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, destacó que ambos factores fueron determinantes para explicar el comportamiento del indicador. No obstante, el Banco Mundial no establece qué porcentaje de la reducción corresponde exclusivamente al aumento salarial o a los programas sociales.

El Banco Mundial identifica dos elementos principales detrás de la reducción de la pobreza monetaria. / iStock

¿Qué pronostica el Banco Mundial para México en 2028

El organismo internacional prevé que la tendencia a la baja continúe durante los próximos años.

De acuerdo con su informe Macro Poverty Outlook, la proporción de mexicanos en pobreza monetaria podría disminuir hasta 18.7% en 2028, frente al 20% proyectado para 2026.

Esta estimación estaría relacionada con la recuperación de la demanda interna, el crecimiento económico y la continuidad de los apoyos sociales.

El Banco Mundial también contempla que el crecimiento económico de México se fortalezca gradualmente, con una expansión proyectada de 2.2% para 2028.

México registró una disminución de la pobreza monetaria durante los últimos años, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. / iStock

¿La medición del Banco Mundial es igual a la del INEGI?

No. Es importante distinguir ambos indicadores porque utilizan metodologías diferentes.

El Banco Mundial mide principalmente la pobreza monetaria mediante una línea internacional de ingresos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utiliza una metodología multidimensional que también contempla el acceso a derechos sociales.

De acuerdo con el INEGI, entre 2018 y 2024 la pobreza multidimensional en México pasó de 51.9 millones a 38.5 millones de personas.

Esto significa que 13.4 millones de personas dejaron de estar en esa condición durante el periodo, según la medición nacional. Entre los aspectos que considera el INEGI se encuentran: Acceso a servicios de salud.

Seguridad social.

Educación.

Alimentación nutritiva y de calidad.

Calidad y espacios de vivienda.

Servicios básicos en la vivienda. Por ello, las cifras del Banco Mundial y del INEGI no deben compararse como si fueran el mismo indicador.