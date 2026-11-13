La cuenta regresiva para el estreno de Avengers: Doomsday ya comenzó y los seguidores del Universo Cinematográfico de Marve l (UCM) tienen una nueva oportunidad para ponerse al día con las historias de sus superhéroes favoritos. La película, cuyo estreno en México está programado para el 17 de diciembre de 2026 , promete reunir a personajes que durante años protagonizaron aventuras por separado, por lo que conocer algunos acontecimientos anteriores podría ser importante para comprender el nuevo conflicto.

A diferencia de las primeras entregas de los Vengadores, que se concentraban principalmente en personajes como Iron Man, Thor, Capitán América y Hulk, Avengers: Doomsday incorporará a integrantes de los Cuatro Fantásticos y figuras relacionadas con los X-Men . Esta combinación representa un nuevo paso en la expansión del multiverso, concepto que Marvel ha desarrollado mediante películas y series en las que diferentes realidades pueden conectarse.

Sin embargo, no es necesario ver todas las producciones de Marvel para prepararse para Avengers: Doomsday . Aunque el UCM cuenta con numerosas películas y series, algunas historias ofrecen los antecedentes más relevantes para entender cómo se formaron los Vengadores, qué ocurrió después de la batalla contra Thanos y de qué manera comenzaron a relacionarse personajes de distintos universos.

¿Qué películas y series debes ver antes de Avengers: Doomsday?

Para quienes desean organizar un maratón antes del estreno, existe una selección de 15 producciones que permiten recuperar los principales acontecimientos relacionados con los Vengadores, el multiverso, los mutantes y los nuevos equipos de superhéroes .

La lista incluye películas estrenadas desde el año 2000 hasta producciones recientes de Marvel, además de las dos temporadas de Loki , una de las series más importantes para comprender las líneas temporales y las realidades alternativas.

Las 15 producciones recomendadas antes de Avengers: Doomsday

1. X-Men (2000)

Esta película presentó a los mutantes en el cine y permitió conocer a personajes como Charles Xavier, Magneto, Wolverine y otros integrantes de los X-Men. Su historia establece los conflictos entre quienes buscan la convivencia de humanos y mutantes y aquellos que consideran inevitable una confrontación.

2. X2 (2003)

La segunda entrega de los X-Men amplía la historia de los mutantes y profundiza en las relaciones entre sus personajes. También permite comprender mejor las diferencias entre Charles Xavier y Magneto, dos figuras fundamentales de esta franquicia.

3. The Avengers (2012)

La primera película de los Vengadores muestra cómo Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Viuda Negra y Hawkeye deben trabajar juntos para enfrentar una amenaza mundial. Es uno de los puntos de partida más importantes para entender la evolución del equipo.

4. Avengers: Infinity War (2018)

La historia presenta el enfrentamiento de los superhéroes contra Thanos, quien busca reunir las Gemas del Infinito para cumplir su objetivo. Sus acontecimientos tienen consecuencias que transforman el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel.

5. Avengers: Endgame (2019)

Esta película concluye el conflicto contra Thanos y marca el cierre de una etapa para varios personajes. Además, introduce cambios que ayudan a explicar la situación de los Vengadores en las producciones posteriores.

6. Loki, temporada 1 (2021)

La primera temporada de la serie protagonizada por Tom Hiddleston explora las líneas temporales, las variantes de los personajes y la Autoridad de Variación Temporal (AVT), elementos que resultan importantes para comprender el funcionamiento del multiverso.

7. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Esta producción presenta a Shang-Chi, uno de los personajes incorporados al UCM después de los acontecimientos de Endgame. Su historia amplía el universo de Marvel y establece nuevos elementos que podrían tener relevancia en futuras entregas.

8. Spider-Man: No Way Home (2021)

La tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland muestra las consecuencias de alterar las barreras entre universos. La aparición de diferentes versiones del Hombre Araña convierte a esta cinta en una referencia importante para comprender las conexiones entre realidades.

9. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

El Doctor Strange enfrenta los peligros de viajar entre dimensiones y descubre las consecuencias que pueden provocar las alteraciones del multiverso. La película profundiza en conceptos relacionados con las realidades alternativas y los riesgos de intervenir en ellas.

10. Loki, temporada 2 (2023)

La segunda temporada continúa la historia del personaje y desarrolla las consecuencias de los acontecimientos relacionados con la Autoridad de Variación Temporal. Es una de las producciones recomendadas para entender la importancia de las distintas líneas temporales.

11. Deadpool & Wolverine (2024)

Esta película conecta elementos de las historias de Deadpool y Wolverine con el multiverso de Marvel. También recupera personajes y referencias de producciones anteriores relacionadas con los mutantes.

12. Captain America: Brave New World (2025)

La historia continúa el legado del Capitán América y muestra nuevos desafíos para los personajes que forman parte del universo de los Vengadores. Su inclusión permite conocer cómo ha evolucionado el panorama de los superhéroes después de Endgame.

13. Thunderbolts (2025)

Esta película presenta a un equipo integrado por personajes que ya habían aparecido en distintas producciones del UCM. Su historia permite conocer nuevas alianzas y la manera en que otros grupos comienzan a ocupar un lugar dentro del universo de Marvel.

14. The Fantastic Four: First Steps (2025)

La cinta introduce a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, conocidos como los Cuatro Fantásticos. Su participación resulta especialmente importante debido a que estos personajes formarán parte de la nueva reunión de superhéroes.

15. Avengers: Age of Ultron (2015)

Aunque se estrenó antes de varias producciones incluidas en esta selección, Age of Ultron permite recuperar otra etapa importante de los Vengadores, cuando el equipo enfrenta las consecuencias de un proyecto tecnológico que termina convirtiéndose en una amenaza.