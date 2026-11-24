Cada noviembre, millones de familias estadounidenses se reúnen para celebrar Thanksgiving, también conocido como el Día de Acción de Gracias. La festividad se caracteriza por una cena en la que el pavo suele ser el protagonista, además de desfiles, partidos de futbol americano y reuniones entre familiares y amigos.
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En 2026, la celebración será el jueves 26 de noviembre. Aunque la cercanía entre México y Estados Unidos ha permitido que algunas de sus costumbres lleguen al territorio mexicano, esta fecha no tiene el mismo significado cultural ni se encuentra entre las celebraciones tradicionales del país.
¿Cuál es el origen de Thanksgiving y por qué se celebra en Estados Unidos?
La historia de Thanksgiving se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses que llegaron a bordo del Mayflower compartieron una comida con integrantes del pueblo wampanoag, en lo que actualmente es Massachusetts. El encuentro estuvo relacionado con las cosechas y la supervivencia de los colonos, aunque su interpretación histórica también está vinculada con el proceso de colonización y sus consecuencias para los pueblos indígenas.
¿Por qué Thanksgiving no se celebra en México?
A diferencia de Estados Unidos, México tiene un calendario de festividades relacionado con su propia historia, cultura y tradiciones. Thanksgiving surgió de acontecimientos históricos vinculados con la colonización inglesa de Norteamérica, por lo que no tiene el mismo origen ni significado dentro de la identidad mexicana.
Sin embargo, eso no significa que nadie lo celebre en territorio nacional. Algunas familias mexicanas, especialmente aquellas que tienen vínculos con Estados Unidos o viven cerca de la frontera, organizan cenas y reuniones para mantener esta costumbre. También hay restaurantes y hoteles que ofrecen menús especiales durante noviembre. No obstante, el Día de Acción de Gracias no es un descanso obligatorio en México, por lo que las actividades laborales y escolares continúan con normalidad.