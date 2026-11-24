Marcha 25N en CDMX: a qué hora inicia y qué avenidas tendrán afectaciones este 25 de noviembre

Se esperan afectaciones viales durante la tarde en las inmediaciones del recorrido./Especial

Colectivas feministas y organizaciones convocaron a una movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; la concentración será en Paseo de la Reforma y avanzará hasta el Zócalo capitalino

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, la Ciudad de México será escenario de la marcha 25N, una movilización en la que colectivas feministas, familiares de víctimas y organizaciones exigirán justicia y acciones para combatir la violencia contra las mujeres.

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La convocatoria principal contempla una concentración en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 15:30 horas, con salida prevista de los contingentes a las 16:00 horas. El recorrido avanzará por algunas de las avenidas más transitadas de la capital, por lo que se recomienda anticipar los traslados y considerar posibles complicaciones viales durante la tarde.

La Glorieta de las Mujeres que Luchan será el punto de concentración de la movilización./Especial

¿A qué hora empieza la marcha 25N y cuál será su ruta en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria de la Coordinación 8M, las participantes se reunirán en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera. La concentración está programada para las 15:30 horas y el avance de los contingentes comenzará aproximadamente a las 16:00 horas.

La ruta anunciada contempla Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México. También se prevé la participación de distintos contingentes, por lo que los horarios de reunión pueden variar dependiendo de cada organización.

Los contingentes recorrerán Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico./Especial

¿Qué calles tendrán afectaciones por la marcha del 25 de noviembre?

Debido al recorrido previsto, las vialidades que podrían registrar cortes temporales o complicaciones a la circulación son Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo, además de calles cercanas a la Alameda Central y el Zócalo. Las afectaciones dependerán del avance y tamaño de los contingentes.