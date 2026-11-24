Flow Fest 2026: fechas, cartel, horarios, boletos y todo lo que debes saber del festival

El Coca-Cola Flow Fest 2026 se celebrará el 28 y 29 de noviembre en la CDMX. / Facebook

Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis y Grupo Frontera encabezan una nueva edición del festival de música urbana que se realizará en la CDMX

La cuenta regresiva para el Coca-Cola Flow Fest 2026 ha comenzado. Uno de los festivales de música urbana más importantes de México regresará a la capital del país con dos días de actividades, cinco escenarios y una amplia variedad de artistas nacionales e internacionales.

El encuentro musical reunirá a representantes del reguetón, trap, hip-hop y regional mexicano, con una propuesta que combina a figuras consolidadas de la industria con exponentes de las nuevas generaciones.

Para esta edición, nombres como Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Manuel Turizo, Tito Double P, Grupo Frontera y Yandel destacan entre los artistas que harán bailar a miles de asistentes durante el último fin de semana de noviembre.

Además, el festival ya dio a conocer los horarios de las presentaciones, por lo que los fanáticos podrán comenzar a organizar sus recorridos para disfrutar de sus artistas favoritos.

¿Cuándo y dónde será el Flow Fest 2026?

El Coca-Cola Flow Fest se llevará a cabo los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

El festival contará con cinco escenarios en los que se distribuirán las diferentes propuestas musicales: Coca-Cola Stage, Coca-Cola Sessions Stage, Sprite Stage, Dembow Vickys y Little Caesars Stage.

Desde sus primeras ediciones, el encuentro ha logrado consolidarse como uno de los principales espacios para la música urbana en México, reuniendo a miles de aficionados y convirtiéndose en una plataforma para artistas emergentes.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a grandes exponentes de la música urbana. / Facebook

Flow Fest 2026: cartel y horarios del sábado 28 de noviembre

La primera jornada estará encabezada por Anuel AA y Tito Double P, acompañados por figuras como Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion y Tokischa.

Uno de los atractivos de este día será la participación de Grupo Frontera, además de las presentaciones de Gabito Ballesteros y Eslabón Armado, que darán presencia al regional mexicano dentro del festival. Estos son los horarios y escenarios de los principales artistas del sábado: Uzielito Mix: 16:40 a 17:20 horas – Coca-Cola Stage.

Ken-Y: 17:20 a 18:00 horas – Sprite Stage.

Kevin Roldán: 17:45 a 18:25 horas – Coca-Cola Stage.

Zion: 18:50 a 19:35 horas – Coca-Cola Stage.

Tokischa: 19:30 a 20:20 horas – Sprite Stage.

Eslabón Armado: 19:35 a 20:05 horas – Coca-Cola Sessions.

El Bogueto: 20:05 a 20:55 horas – Coca-Cola Stage.

Ñengo Flow: 20:45 a 21:35 horas – Sprite Stage.

Gabito Ballesteros: 20:55 a 21:25 horas – Coca-Cola Sessions.

Manuel Turizo: 21:25 a 22:20 horas – Coca-Cola Stage.

Tainy: 22:20 a 22:50 horas – Coca-Cola Sessions.

Chencho Corleone: 22:25 a 23:25 horas – Sprite Stage.

Grupo Frontera: 22:50 a 00:05 horas – Coca-Cola Stage.

Tito Double P: 23:55 a 01:10 horas – Sprite Stage.

MC Davo: 00:35 a 01:35 horas – Dembow Vickys.

Anuel AA: 00:45 a 02:00 horas – Coca-Cola Stage.

Flow Fest 2026: cartel y horarios del domingo 29 de noviembre

Para el segundo día, el festival apostará por una combinación de exponentes del reguetón clásico y artistas que actualmente destacan en las plataformas digitales. Ozuna, Kali Uchis y Yandel Sinfónico encabezan la jornada, en la que también estarán presentes Trueno, Farruko, Tito El Bambino y Eladio Carrión. Por su parte, Justin Quiles y Lenny Tavárez tendrán una presentación especial con su proyecto Superarte. Estos son los horarios y escenarios de los artistas más destacados del domingo: FloyyMenor: 16:40 a 17:15 horas – Coca-Cola Stage.

YSY A: 17:20 a 18:00 horas – Sprite Stage.

J Álvarez: 17:40 a 18:25 horas – Coca-Cola Stage.

Noriel: 18:20 a 19:05 horas – Sprite Stage.

Alleh: 18:45 a 19:30 horas – Coca-Cola Stage.

Mike Bahía: 19:15 a 19:55 horas – Dembow Vickys.

Matisse: 19:30 a 19:50 horas – Coca-Cola Sessions.

Dei V: 19:30 a 20:20 horas – Sprite Stage.

Tito El Bambino: 19:50 a 20:35 horas – Coca-Cola Stage.

Farruko: 20:45 a 21:35 horas – Sprite Stage.

Justin Quiles y Lenny Tavárez: 21:10 a 22:05 horas – Coca-Cola Stage.

Kid Voodoo: 21:15 a 21:55 horas – Dembow Vickys.

Eladio Carrión: 22:05 a 22:35 horas – Coca-Cola Sessions.

Trueno: 22:20 a 23:20 horas – Sprite Stage.

Yandel Sinfónico: 22:50 a 23:50 horas – Coca-Cola Stage.

Pablito Mix: 00:00 a 01:00 horas – Little Caesars Stage.

Kali Uchis: 00:15 a 01:45 horas – Sprite Stage.

Ozuna: 00:30 a 02:00 horas – Coca-Cola Stage. Las actividades comenzarán a las 15:00 horas del sábado y a las 14:45 horas del domingo, mientras que los últimos conciertos de ambas jornadas finalizarán a las 02:00 horas de la madrugada siguiente.

Recomendaciones para asistir al Flow Fest 2026

Debido a la cantidad de personas que se espera durante el fin de semana, se recomienda llegar con anticipación, utilizar ropa y calzado cómodos, llevar el celular con suficiente batería y mantenerse hidratado durante las actividades.

También es importante consultar el mapa del festival, identificar los accesos, revisar los objetos permitidos y prohibidos, así como organizar los horarios de los conciertos, ya que algunas de las presentaciones más esperadas coincidirán en diferentes escenarios.