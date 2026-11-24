La cuenta regresiva para el Coca-Cola Flow Fest 2026 ha comenzado. Uno de los festivales de música urbana más importantes de México regresará a la capital del país con dos días de actividades, cinco escenarios y una amplia variedad de artistas nacionales e internacionales.
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El encuentro musical reunirá a representantes del reguetón, trap, hip-hop y regional mexicano, con una propuesta que combina a figuras consolidadas de la industria con exponentes de las nuevas generaciones.
Para esta edición, nombres como Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Manuel Turizo, Tito Double P, Grupo Frontera y Yandel destacan entre los artistas que harán bailar a miles de asistentes durante el último fin de semana de noviembre.
Además, el festival ya dio a conocer los horarios de las presentaciones, por lo que los fanáticos podrán comenzar a organizar sus recorridos para disfrutar de sus artistas favoritos.
¿Cuándo y dónde será el Flow Fest 2026?
El Coca-Cola Flow Fest se llevará a cabo los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.
El festival contará con cinco escenarios en los que se distribuirán las diferentes propuestas musicales: Coca-Cola Stage, Coca-Cola Sessions Stage, Sprite Stage, Dembow Vickys y Little Caesars Stage.
Desde sus primeras ediciones, el encuentro ha logrado consolidarse como uno de los principales espacios para la música urbana en México, reuniendo a miles de aficionados y convirtiéndose en una plataforma para artistas emergentes.
Flow Fest 2026: cartel y horarios del sábado 28 de noviembre
La primera jornada estará encabezada por Anuel AA y Tito Double P, acompañados por figuras como Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion y Tokischa.
Uno de los atractivos de este día será la participación de Grupo Frontera, además de las presentaciones de Gabito Ballesteros y Eslabón Armado, que darán presencia al regional mexicano dentro del festival.
Estos son los horarios y escenarios de los principales artistas del sábado:
Uzielito Mix: 16:40 a 17:20 horas – Coca-Cola Stage.
Ken-Y: 17:20 a 18:00 horas – Sprite Stage.
Kevin Roldán: 17:45 a 18:25 horas – Coca-Cola Stage.
Zion: 18:50 a 19:35 horas – Coca-Cola Stage.
Tokischa: 19:30 a 20:20 horas – Sprite Stage.
Eslabón Armado: 19:35 a 20:05 horas – Coca-Cola Sessions.
El Bogueto: 20:05 a 20:55 horas – Coca-Cola Stage.
Ñengo Flow: 20:45 a 21:35 horas – Sprite Stage.
Gabito Ballesteros: 20:55 a 21:25 horas – Coca-Cola Sessions.
Manuel Turizo: 21:25 a 22:20 horas – Coca-Cola Stage.
Tainy: 22:20 a 22:50 horas – Coca-Cola Sessions.
Chencho Corleone: 22:25 a 23:25 horas – Sprite Stage.
Grupo Frontera: 22:50 a 00:05 horas – Coca-Cola Stage.
Tito Double P: 23:55 a 01:10 horas – Sprite Stage.
MC Davo: 00:35 a 01:35 horas – Dembow Vickys.
Anuel AA: 00:45 a 02:00 horas – Coca-Cola Stage.
Flow Fest 2026: cartel y horarios del domingo 29 de noviembre
Para el segundo día, el festival apostará por una combinación de exponentes del reguetón clásico y artistas que actualmente destacan en las plataformas digitales.
Ozuna, Kali Uchis y Yandel Sinfónico encabezan la jornada, en la que también estarán presentes Trueno, Farruko, Tito El Bambino y Eladio Carrión.
Por su parte, Justin Quiles y Lenny Tavárez tendrán una presentación especial con su proyecto Superarte.
Estos son los horarios y escenarios de los artistas más destacados del domingo:
FloyyMenor: 16:40 a 17:15 horas – Coca-Cola Stage.
YSY A: 17:20 a 18:00 horas – Sprite Stage.
J Álvarez: 17:40 a 18:25 horas – Coca-Cola Stage.
Noriel: 18:20 a 19:05 horas – Sprite Stage.
Alleh: 18:45 a 19:30 horas – Coca-Cola Stage.
Mike Bahía: 19:15 a 19:55 horas – Dembow Vickys.
Matisse: 19:30 a 19:50 horas – Coca-Cola Sessions.
Dei V: 19:30 a 20:20 horas – Sprite Stage.
Tito El Bambino: 19:50 a 20:35 horas – Coca-Cola Stage.
Farruko: 20:45 a 21:35 horas – Sprite Stage.
Justin Quiles y Lenny Tavárez: 21:10 a 22:05 horas – Coca-Cola Stage.
Kid Voodoo: 21:15 a 21:55 horas – Dembow Vickys.
Eladio Carrión: 22:05 a 22:35 horas – Coca-Cola Sessions.
Trueno: 22:20 a 23:20 horas – Sprite Stage.
Yandel Sinfónico: 22:50 a 23:50 horas – Coca-Cola Stage.
Pablito Mix: 00:00 a 01:00 horas – Little Caesars Stage.
Kali Uchis: 00:15 a 01:45 horas – Sprite Stage.
Ozuna: 00:30 a 02:00 horas – Coca-Cola Stage.
Las actividades comenzarán a las 15:00 horas del sábado y a las 14:45 horas del domingo, mientras que los últimos conciertos de ambas jornadas finalizarán a las 02:00 horas de la madrugada siguiente.
Recomendaciones para asistir al Flow Fest 2026
Debido a la cantidad de personas que se espera durante el fin de semana, se recomienda llegar con anticipación, utilizar ropa y calzado cómodos, llevar el celular con suficiente batería y mantenerse hidratado durante las actividades.
También es importante consultar el mapa del festival, identificar los accesos, revisar los objetos permitidos y prohibidos, así como organizar los horarios de los conciertos, ya que algunas de las presentaciones más esperadas coincidirán en diferentes escenarios.
Con una mezcla de nostalgia, reguetón clásico, nuevas propuestas urbanas y regional mexicano, el Coca-Cola Flow Fest 2026 se perfila como una de las últimas grandes citas musicales del año en la Ciudad de México.