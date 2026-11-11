¿Cuánto te quita el SAT de ISR por recibir el aguinaldo 2026?

El aguinaldo no está completamente libre de impuestos para todos los trabajadores. Conoce qué parte está exenta, cuándo se aplica el ISR y cómo puede reflejarse en tu pago de fin de año

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México; sin embargo, el dinero que reciben no siempre llega completo a sus bolsillos, ya que, dependiendo del monto, puede aplicarse un descuento por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En 2026, las personas que reciban un aguinaldo superior al límite establecido por la ley deberán pagar impuestos por la parte que exceda el monto exento. Por ello, es importante conocer quiénes deben pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cuánto podrían descontarles de esta prestación.

¿Quiénes deben pagar ISR por el aguinaldo en 2026?

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el aguinaldo está exento de impuestos hasta por el equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que únicamente se debe pagar ISR sobre la cantidad que supere ese límite.

Esto significa que los trabajadores que reciban un aguinaldo igual o inferior al monto exento no tendrán que pagar este impuesto por dicha prestación. En cambio, quienes perciban una cantidad mayor deberán cubrir el gravamen correspondiente al excedente, de acuerdo con su situación fiscal.

El aguinaldo puede tener una retención de ISR si supera el monto establecido como exento por la ley./ Especial

¿Cuánto dinero está exento de impuestos en el aguinaldo 2026?

El monto exento del aguinaldo se calcula con base en 30 días de salario mínimo general, de acuerdo con el artículo 93, fracción XIV, de la Ley del ISR. Este límite no debe confundirse con la UMA, ya que la legislación fiscal establece el salario mínimo como referencia para esta prestación.

En caso de que el aguinaldo supere el límite exento, el excedente se considera ingreso gravado y se le aplica el ISR correspondiente.

Por ejemplo, si una persona recibe un aguinaldo de 15 mil pesos, no significa que deba pagar impuestos por la totalidad de esa cantidad. El patrón deberá separar la parte exenta de la gravada y calcular la retención correspondiente conforme a las disposiciones fiscales.

Los trabajadores deben recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. / iStock

¿Cómo se calcula el ISR que descuentan del aguinaldo?

El cálculo del ISR depende de los ingresos del trabajador y del procedimiento fiscal que utilice el patrón para determinar la retención. Por esta razón, no existe un porcentaje único que se descuente a todas las personas que reciben aguinaldo.

El empleador es el encargado de realizar el cálculo y retener el impuesto correspondiente, por lo que el trabajador generalmente verá reflejado el descuento directamente en su recibo de nómina.

El excedente gravado puede calcularse mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley del ISR, que contempla una mecánica específica para las gratificaciones anuales, o conforme al procedimiento general aplicable.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo en México?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional de esta prestación, independientemente de que continúen trabajando en la empresa al momento del pago.

El aguinaldo es una prestación obligatoria para las personas trabajadoras que tienen una relación laboral subordinada, por lo que los empleadores deben cumplir con su entrega dentro del plazo establecido.