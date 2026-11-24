Las transferencias entre cuentas bancarias del mismo titular no generan impuestos por sí mismas./ RS

Identificar correctamente los movimientos bancarios entre tus propias cuentas y conservar los comprobantes puede ayudarte a aclarar el origen de tus recursos ante el SAT

Si acostumbras transferir parte de tu quincena a una cuenta de ahorro o distribuir tu dinero entre diferentes bancos para organizar tus gastos, debes saber que existe una manera de identificar estas operaciones y evitar confusiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tener varias cuentas bancarias a tu nombre y realizar movimientos entre ellas es completamente legal. Sin embargo, cuando existen depósitos cuyo origen no está debidamente acreditado, las autoridades fiscales pueden solicitar información para determinar si corresponden a ingresos por los que se deben pagar impuestos.

El artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que los traspasos entre cuentas del mismo contribuyente no deben contabilizarse como erogaciones para determinar una discrepancia fiscal. Por lo tanto, mover dinero que ya forma parte de tu patrimonio no representa, por sí mismo, la obtención de nuevos ingresos.

¿Qué leyenda debes poner al realizar transferencias entre tus propias cuentas?

Cuando realices una operación bancaria entre cuentas que estén registradas a tu nombre, una alternativa recomendable es escribir “Traspaso entre cuentas propias” en el espacio destinado al concepto de pago.

El Banco de México (Banxico) recomienda aprovechar este apartado de las transferencias electrónicas para incluir una descripción que permita reconocer fácilmente cada movimiento bancario. También puedes utilizar conceptos como los siguientes: Traspaso de recursos propios.

Transferencia entre cuentas propias.

Traspaso a cuenta de ahorro propia.

Movimiento entre cuentas personales.

Es importante aclarar que el SAT no establece una leyenda obligatoria para estas operaciones. Utilizar alguno de estos conceptos es una medida de organización financiera que puede facilitar la identificación del dinero, pero no sustituye la documentación necesaria para acreditar su procedencia.

Identificar el concepto de pago puede facilitar las aclaraciones ante el SAT./ RS

Por ejemplo, si recibes tu salario en una cuenta bancaria y posteriormente transfieres 5 mil pesos a otra cuenta que también está a tu nombre, ese movimiento no significa que hayas obtenido 5 mil pesos adicionales. Simplemente estás cambiando de lugar recursos que ya tenías.

¿Cómo evitar problemas con el SAT por transferencias bancarias?

El artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF) contempla que las autoridades fiscales pueden presumir que determinados depósitos bancarios corresponden a ingresos sujetos al pago de contribuciones, cuando no coinciden con los registros contables que el contribuyente está obligado a llevar y no se acredita lo contrario.

Por ello, además de identificar correctamente las transferencias, es recomendable conservar los estados de cuenta de ambos bancos, los comprobantes de las operaciones y los documentos que permitan acreditar que eres titular de las cuentas involucradas.

En caso de realizar transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), puedes obtener gratuitamente el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) a través del portal del Banco de México. Este documento permite respaldar la realización de la operación bancaria.