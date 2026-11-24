Periodista Eduardo Flores fue asesinado por su pareja tras una discusión en Acapulco

La Fiscalía de Guerrero informó sobre la vinculación a proceso del presunto responsable. / Especial

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el imputado mantenía una relación sentimental con el comunicador y que presuntamente lo asesinó después de una discusión en su domicilio

El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado presuntamente por su pareja sentimental, Jonathan “N”, luego de sostener una discusión en su domicilio, en Acapulco, Guerrero. Así lo reveló la Fiscalía General del Estado (FGE), que informó que el señalado ya fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

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De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre de 2026, cuando el comunicador y Jonathan “N” se encontraban conviviendo en la vivienda de la víctima. Sin embargo, durante su estancia comenzaron una discusión que habría terminado con la muerte del periodista.

La Fiscalía estableció que ambos mantenían una relación de pareja y que, después del homicidio, el presunto responsable habría trasladado el cuerpo de Eduardo Flores para abandonarlo en la colonia Canuto Nogueda, también en el municipio de Acapulco.

El cuerpo del comunicador fue localizado la noche del 14 de noviembre, alrededor de las 21:30 horas, en la calle Revolución, en la zona suburbana del puerto.

El periodista fue localizado sin vida el 14 de noviembre en Acapulco. / RS

¿Qué pasó con el presunto responsable del asesinato de Eduardo Flores?

La noche del lunes 23 de noviembre, durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincular a proceso a Jonathan “N”, luego de valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

El imputado fue detenido el 17 de noviembre en Acapulco, como parte de las investigaciones por el asesinato del periodista.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Jonathan “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras continúa el procedimiento penal.

Además, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes.

Jonathan “N” permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. / RS

¿Quién era Eduardo Flores Salado, periodista asesinado en Guerrero?

Eduardo Flores Salado, conocido entre sus compañeros como “Lalo” o “Lalito”, tenía 42 años y trabajaba como reportero para Enfoque Informativo Guerrero, medio en el que cubría temas de política local, derechos humanos, seguridad y problemáticas sociales.

Anteriormente también colaboró con el periódico Novedades de Acapulco y fue uno de los fundadores de Prensa Rosa, un colectivo integrado por periodistas de la comunidad LGBTIQ+ en el puerto.

Su asesinato provocó condenas de organizaciones y representantes del gremio periodístico, quienes exigieron esclarecer el crimen y garantizar que no quede impune.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades mexicanas realizar una investigación inmediata, creíble y transparente, mientras que ARTICLE 19 también ha documentado la violencia que enfrentan los comunicadores en Guerrero.