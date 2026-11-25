¿Dónde patinar sobre hielo en CDMX y Edomex? 8 pistas con precios, horarios y ubicaciones

Las pistas de hielo en CDMX y Edomex ofrecen sesiones recreativas durante todo el año./especial

Si buscas un plan diferente para el fin de semana, estas pistas de hielo ofrecen sesiones recreativas y clases durante todo el año

El patinaje sobre hielo es una alternativa para salir de la rutina, hacer ejercicio o probar una actividad nueva. Aunque suele relacionarse con la temporada navideña, en la Ciudad de México y el Estado de México existen espacios que mantienen sus pistas abiertas durante todo el año.

Algunas reciben a visitantes que solo quieren pasar un rato divertido, mientras que otras también ofrecen clases de patinaje artístico, hockey sobre hielo e incluso curling. Por eso, no es necesario tener experiencia para acercarse a esta actividad: varios establecimientos cuentan con instructores y préstamo de equipo.

Si estás buscando dónde practicar o simplemente quieres disfrutar de una sesión recreativa, estas son ocho pistas de hielo en CDMX y Edomex, con sus direcciones, horarios y algunos precios de referencia para organizar tu visita.

pistas de hielo en CDMX y Edomex/especial

¿Dónde patinar sobre hielo en CDMX?

1. Pista de Hielo Santa Fe Dentro del centro comercial Centro Santa Fe se encuentra una pista que ofrece sesiones de patinaje recreativo y actividades para quienes desean desarrollar sus habilidades sobre el hielo. También cuenta con clases de patinaje artístico y hockey, por lo que puede ser una opción para principiantes y personas con experiencia. Dirección: Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa, CDMX.

Horario publicado: de 11:00 a 16:00 horas.

Costo: puede variar y existen promociones algunos días. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso debido a los entrenamientos y las actividades programadas, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de acudir.

2. Recórcholis Parque Vía Vallejo En Parque Vía Vallejo, Recórcholis cuenta con una pista de hielo donde puedes patinar sin llevar tu propio equipo, ya que el préstamo de patines está incluido en el acceso. Entre sus promociones se encuentra una tarifa de 170 pesos por tiempo ilimitado los lunes, martes, jueves y viernes. Esta oferta aplica hasta las 16:00 horas y no está disponible durante días festivos ni periodos vacacionales escolares. Dirección: Calzada Vía Vallejo 1090, Santa Cruz de las Salinas, Azcapotzalco, CDMX.

Horario: lunes a domingo, de 13:00 a 21:00 horas.

Recórcholis Parque Vía Vallejo cuenta con una promoción de 170 pesos por tiempo ilimitado en días específicos,/especial

3. Ice Station México Ubicada en Fórum Buenavista, Ice Station México ofrece sesiones recreativas para el público y actividades de formación para quienes quieren practicar deportes sobre hielo. Entre sus disciplinas se encuentran el patinaje artístico y el hockey. Además, su equipo de hockey forma parte de la Federación Mexicana de Hockey Sobre Hielo. Dirección: Fórum Buenavista, Eje 1 Norte Mosqueta 259, colonia Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: lunes a domingo, con horarios variables según el día y las actividades programadas.

Ice Station México ofrece actividades de patinaje artístico y hockey sobre hielo en Fórum Buenavista./especial

4. La Pista Coyoacán Al sur de la capital, La Pista Coyoacán ofrece sesiones recreativas y clases para quienes desean aprender a patinar desde cero. También cuenta con entrenamiento de patinaje artístico y hockey sobre hielo. El espacio dispone de instructores y apoyos para las personas que todavía no tienen experiencia y necesitan familiarizarse con la superficie. Dirección: Miguel Ángel de Quevedo 247, Coyoacán, CDMX.

Horarios: se publican mensualmente en su cuenta de Instagram.

Más información: La Pista Coyoacán en Instagram.

¿Qué pistas de hielo hay en el Estado de México?

5. Ice Speed Mundo E En el centro comercial Mundo E, ubicado en Tlalnepantla, puedes encontrar Ice Speed, una pista que forma parte de la oferta de entretenimiento de Recórcholis. Es una alternativa para combinar el patinaje con otras actividades recreativas dentro del mismo establecimiento. Dirección: Centro Comercial Mundo E, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Horario: lunes a jueves, de 12:00 a 21:00 horas; fines de semana, de 11:00 a 22:00 horas.

6. Ice Town Zona Esmeralda En la zona de Espacio Esmeralda se encuentra Ice Town, un espacio que ofrece sesiones públicas de patinaje y actividades para quienes buscan aprender o mejorar su técnica. Además del patinaje artístico y el hockey, cuenta con clases de curling, una disciplina que también se practica sobre hielo y combina precisión y estrategia. Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho 2610, zona de Espacio Esmeralda, Estado de México.

Horarios: las sesiones y actividades se consultan mensualmente en sus redes sociales.

Más información: Ice Town en Instagram.

7. iSK8 Interlomas En Paseo Interlomas se encuentra iSK8, una pista que ofrece sesiones de patinaje recreativo y préstamo de patines. También cuenta con apoyos para quienes comienzan a deslizarse sobre el hielo. Su ubicación en Huixquilucan la convierte en una alternativa para habitantes de la zona y municipios cercanos que buscan una actividad diferente. Dirección: Paseo Interlomas, nivel 2, Huixquilucan, Estado de México.

Precio: desde 210 pesos.

iSK8 Interlomas es una alternativa para patinar en Huixquilucan, con precios desde 210 pesos./especial

¿Qué debes revisar antes de ir a patinar?

Antes de visitar cualquiera de estas pistas, conviene consultar sus redes sociales o canales oficiales para confirmar los horarios, las tarifas y la disponibilidad de las sesiones. Algunas modifican sus actividades por entrenamientos, temporadas vacacionales o promociones.