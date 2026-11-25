Las llamas alcanzaron a decenas de vehículos que circulaban por la zona./ AP

Un camión que transportaba combustible se accidentó en una carretera cercana a El Cairo y provocó un incendio que alcanzó a más de 20 vehículos

Una explosión seguida de un incendio dejó un saldo de al menos 31 personas fallecidas y 21 lesionadas en Egipto, este miércoles 25 de noviembre de 2026. La tragedia ocurrió cuando un camión que transportaba combustible sufrió un accidente en una de las principales vías de circulación cercanas a El Cairo.

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El siniestro tuvo lugar en el distrito de Al-Warraq, en Guiza, a la altura del túnel número 10. Tras el impacto de la unidad de carga, las llamas alcanzaron a numerosos vehículos que circulaban por la zona, lo que complicó las labores de los servicios de emergencia y dejó importantes daños materiales.

El Ministerio de Salud y Población de Egipto puso en marcha un operativo con 39 ambulancias para brindar atención médica a los afectados. Los equipos de rescate trabajaron en coordinación con los bomberos, quienes consiguieron controlar el incendio.

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Una posible avería mecánica figura entre las principales líneas de investigación del accidente. Los reportes preliminares apuntan a que el vehículo pesado presentó problemas en su sistema de dirección, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad.

Personal de la Fiscalía del norte de Guiza se trasladó al lugar para recabar evidencias y determinar las circunstancias del siniestro. Las primeras indagatorias indican que el camión se impactó contra una barrera de hormigón, lo que habría originado la explosión del material que transportaba.

Al menos 24 vehículos quedaron calcinados tras la explosión./ AP

La intensidad del fuego provocó que otros automóviles quedaran atrapados entre las llamas. El balance inicial de los daños materiales contabilizó 24 vehículos calcinados, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas definitivas del accidente.

Autoridades de Egipto refuerzan atención médica tras explosión

El ministro de Salud de Egipto, Jaled Abdelgafar, mantiene comunicación con las instituciones encargadas de atender la emergencia para garantizar que los sobrevivientes reciban asistencia médica. Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales, mientras las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos.