Telcel anunció una bonificación de megas gratis para los usuarios que resultaron afectados por la falla en su servicio del 20 de noviembre. / Especial

Telcel compensará a los usuarios afectados por la falla del 20 de noviembre con 300 o 500 MB adicionales, según su modalidad de pago; la bonificación será automática y tendrá 30 días de vigencia

Telcel anunció que otorgará megas adicionales sin costo a los usuarios de prepago y pospago que resultaron afectados por la falla en su servicio registrada el pasado viernes 20 de noviembre de 2026. A través de un comunicado publicado este miércoles 25 de noviembre, la compañía informó que la bonificación será voluntaria y se realizará de manera automática, por lo que los clientes no tendrán que hacer ningún trámite para recibirla.

La falla se presentó durante los trabajos de ampliación de capacidad de la red de Telcel y afectó a algunos usuarios de distintas localidades de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México.

De acuerdo con la empresa, una vez identificada y solucionada la causa del incidente, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual.

¿Cuántos megas gratis dará Telcel a los usuarios afectados?

Como compensación por los inconvenientes ocasionados, Telcel anunció dos tipos de bonificaciones, dependiendo del esquema de contratación de cada cliente: Usuarios de prepago: recibirán 300 MB adicionales, que serán abonados automáticamente durante los próximos días. La compañía notificará la aplicación del beneficio mediante un mensaje de texto (SMS).

Usuarios de pospago: obtendrán 500 MB adicionales, que se verán reflejados en sus estados de cuenta durante los próximos ciclos de facturación. En ambos casos, los megas adicionales tendrán una vigencia de 30 días naturales a partir de su aplicación.

La bonificación de Telcel tendrá una vigencia de 30 días naturales y se aplicará de manera automática. / Especial

¿Cómo recibir los megas gratis de Telcel?

Los usuarios afectados no necesitan acudir a un Centro de Atención a Clientes ni realizar algún procedimiento en la aplicación de Telcel para obtener esta compensación.

La bonificación se aplicará de manera automática a las líneas que resultaron afectadas por la falla del 20 de noviembre.

En el caso de los clientes de prepago, la empresa enviará un SMS para informarles cuando los 300 MB estén disponibles. Mientras que los usuarios de pospago podrán identificar los 500 MB adicionales en sus estados de cuenta durante los próximos ciclos de facturación.