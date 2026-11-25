Frida Kahlo: El Musical llegará al cine y anuncia presentación en Las Vegas para 2027

Frida Kahlo: El Musical llegará a Las Vegas en abril de 2027 como parte de su expansión internacional. / Cortesía

La producción mexicana, protagonizada por Karen Espriu y dirigida por Gerardo Quiroz, superó las 300 funciones en México, llegó a la pantalla y prepara su expansión internacional.

La historia de Frida Kahlo dará un nuevo paso en el entretenimiento internacional. El musical inspirado en la vida de la pintora mexicana llegará a la pantalla con su propia película y prepara su estreno en Las Vegas, Nevada, programado para el próximo 15 de abril de 2027.

Podría interesarte Contra Frida Kahlo El Musical conquista el Zócalo y estrena película

Después de superar las 300 representaciones con localidades agotadas en México y reunir a más de 60 mil personas durante el FIFA Fan Fest, Frida Kahlo: El Musical continúa su expansión con nuevos proyectos que buscan llevar la historia de la artista a públicos de otros países.

La producción cuenta con libreto original, dirección y producción de Gerardo Quiroz, quien suma más de cuatro décadas de trayectoria en el entretenimiento y el teatro musical mexicano.

El proyecto está inspirado en el libro La vida de un ícono, de Beatriz Alvarado, quien también participa como productora asociada y CCO de Frida Kahlo Corporation.

La cinta conserva la esencia de la puesta en escena y está disponible en formato digital. / Cortesía

¿Dónde ver Frida Kahlo: El Musical – La Película?

La puesta en escena también dio el salto al cine con Frida Kahlo: El Musical – La Película, una adaptación que conserva la esencia del montaje teatral.

La cinta fue presentada en la Cámara de Diputados ante más de 200 espectadores. Debido a la respuesta del público, fue necesario habilitar salas adicionales para atender la demanda.

Quienes quieran disfrutar de esta producción ya pueden encontrarla en formato digital a través de la plataforma gqproducciones.tv.

La historia de la pintora mexicana llegará a la pantalla con Frida Kahlo: El Musical – La Película. / Cortesía

Karen Espriu protagoniza el musical y crea su música original

La actriz y cantante Karen Espriu interpreta a Frida Kahlo en su etapa adulta. Además de encabezar el elenco, es la compositora de toda la música y autora de las letras originales del proyecto.

La producción busca transmitir un mensaje de resiliencia a través de la vida de la pintora mexicana, particularmente la posibilidad de comenzar de nuevo incluso después de atravesar momentos difíciles.

La frase que acompaña esta propuesta artística resume su intención: «Siempre es posible renacer».

Karen Espriu interpreta a Frida Kahlo adulta y compuso la música original del musical. / Cortesía

¿Cuándo llegará Frida Kahlo: El Musical a Las Vegas?

El siguiente destino de la producción será Estados Unidos. El 15 de abril de 2027, Frida Kahlo: El Musical llegará a The STRAT, en Las Vegas, Nevada, donde buscará acercar la historia de la artista mexicana a nuevos espectadores y a la comunidad latina que vive en ese país.

Con Gerardo Quiroz al frente de la dirección y producción, Karen Espriu como protagonista y responsable de la música original, y Beatriz Alvarado como productora asociada, el espectáculo busca consolidar su presencia fuera de México.