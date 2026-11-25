¿Cuál es el origen del ponche navideño? La historia de la bebida que no puede faltar en las posadas

La mezcla de frutas, canela y piloncillo convirtió al ponche en una bebida tradicional de las fiestas decembrinas.

Aunque es una de las bebidas más representativas de la Navidad en México, el ponche no nació en nuestro país. Su historia comenzó en Asia y llegó a territorio mexicano después de pasar por Europa, donde adquirió nuevos ingredientes y sabores

El ponche de frutas es una de las bebidas más tradicionales de la temporada decembrina en México. Su aroma a canela, piloncillo y frutas de temporada anuncia la llegada de las posadas, las reuniones familiares y las celebraciones navideñas. Sin embargo, aunque hoy es parte de la identidad gastronómica mexicana, su origen se encuentra a miles de kilómetros de nuestro país.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ponche tiene raíces en la India, donde originalmente se preparaba una bebida conocida como pañc, palabra que significa cinco y que hacía referencia a los ingredientes de su receta.

Con el paso del tiempo, esta preparación llegó a Europa y se extendió a otros territorios, hasta convertirse en la bebida que conocemos actualmente, aunque con distintas adaptaciones dependiendo de cada región.

¿De dónde viene la palabra ponche?

El nombre de esta bebida tiene una historia relacionada con su receta original. La palabra pañc proviene del sánscrito y significa cinco, en referencia a los ingredientes que componían la preparación tradicional: alcohol, azúcar, agua, limón y té o especias.

La bebida llegó a Inglaterra, donde comenzó a conocerse como punch. Posteriormente, el término se adaptó al español como ponche, nombre con el que se popularizó en distintos países.

Según la UNAM, su expansión internacional estuvo relacionada con las expediciones de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que contribuyeron a llevar esta preparación desde Asia hasta Europa.

Aunque hoy es indispensable en las posadas, el ponche no nació en México. / iStock

¿Cómo llegó el ponche a México?

La llegada del ponche a México ocurrió durante el periodo virreinal, cuando las costumbres gastronómicas europeas comenzaron a mezclarse con los ingredientes y las tradiciones locales.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las bebidas calientes preparadas con frutas y especias se incorporaron a la gastronomía mexicana y dieron paso a una receta propia, en la que los productos disponibles en el país tuvieron un papel fundamental.

Así, la preparación original fue transformándose hasta convertirse en una bebida frutal que adquirió popularidad durante las celebraciones de invierno.

¿Qué ingredientes lleva el ponche mexicano?

A diferencia de la receta original asiática, el ponche mexicano se caracteriza por combinar distintas frutas de temporada con especias y endulzantes naturales. La preparación más difundida incluye: Tejocote.

Guayaba.

Manzana.

Caña de azúcar.

Tamarindo.

Ciruela pasa.

Flor de jamaica.

Canela.

Piloncillo. Sin embargo, los ingredientes pueden cambiar dependiendo de la región y las costumbres familiares.

Tejocote, guayaba, manzana y caña de azúcar son algunos de los ingredientes del ponche mexicano. / iStock

¿Por qué se toma ponche durante las posadas?

En México, el ponche se convirtió en una de las bebidas características de las celebraciones decembrinas, especialmente durante las posadas, que se realizan del 16 al 24 de diciembre.

Su consumo está relacionado con las bajas temperaturas de la temporada, pues tradicionalmente se sirve caliente en jarritos de barro y suele compartirse entre familiares, amigos y vecinos.

También existe la costumbre de agregarle un poco de alcohol, práctica conocida como ponerle piquete. Para ello se utilizan bebidas como tequila, ron, brandy o mezcal.