¿Regresa la pista de hielo al Zócalo de CDMX en Navidad 2026? Esto se sabe

La tradicional atracción navideña lleva varios años ausente de la Plaza de la Constitución; conoce qué se sabe sobre su posible regreso

La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, una de las principales dudas entre los habitantes de la Ciudad de México: ¿regresará la tradicional pista de hielo al Zócalo durante diciembre de 2026? Durante varios años, la Plaza de la Constitución se convirtió en uno de los principales puntos de reunión durante las vacaciones decembrinas, gracias a la instalación de una pista de patinaje gratuita que recibía a miles de visitantes. Sin embargo, esta actividad ha sido sustituida en los últimos años por festivales culturales, conciertos, espectáculos de luces y otras atracciones navideñas, como parte de las celebraciones organizadas por el Gobierno capitalino.

¿Habrá pista de hielo en el Zócalo de CDMX en diciembre de 2026?

Hasta este martes 24 de noviembre de 2026, no se ha localizado un anuncio oficial del Gobierno de la Ciudad de México que confirme la instalación de una pista de hielo en el Zócalo para las próximas fiestas decembrinas.

Tampoco se han dado a conocer las fechas, horarios y actividades que integrarán el programa navideño de este año, por lo que su posible regreso todavía no está confirmado.

Aunque esto no significa que la atracción esté descartada, los antecedentes de las últimas celebraciones apuntan a un modelo de festejos en el que las autoridades han privilegiado las actividades culturales y la distribución de eventos en diferentes puntos de la capital.

La pista de patinaje fue una de las principales atracciones navideñas de la CDMX. / iStock

¿Cuándo fue la última vez que se instaló una pista de hielo en el Zócalo?

La última ocasión en la que el Zócalo de la Ciudad de México contó con su tradicional pista de patinaje fue en diciembre de 2019, meses antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

Esta atracción navideña comenzó a instalarse en diciembre de 2007 y, durante más de una década, se convirtió en una de las actividades favoritas de las familias capitalinas y los turistas que visitaban el Centro Histórico durante las fiestas decembrinas.

Sin embargo, en 2020 su instalación fue suspendida debido a la emergencia sanitaria. Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México optó por sustituirla con la Verbena Navideña, un evento que reúne espectáculos musicales, actividades culturales y distintas atracciones gratuitas.

La tradicional pista de hielo del Zócalo no se instala desde diciembre de 2019. / iStock

Entre los motivos por los que las autoridades decidieron no retomar esta tradición se encuentran los elevados costos de operación, el impacto ambiental y la posibilidad de recibir a un mayor número de visitantes mediante otras actividades recreativas.