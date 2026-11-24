VIDEO: Hombre con playera del América se agarra a golpes con taxista por presunta infidelidad en CDMX

La camiseta del América que portaba uno de los involucrados llamó la atención en redes sociales./ Captura de pantalla

Una pelea entre dos hombres en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, se viralizó en redes sociales tras ser relacionada con una supuesta infidelidad

La camiseta de las Águilas del América que llevaba uno de los protagonistas de una riña callejera no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales. Un aficionado del conjunto azulcrema y un taxista fueron captados mientras peleaban en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Carlos Jiménez, quien atribuyó el enfrentamiento a un supuesto problema sentimental. La grabación muestra también la intervención de varias personas que buscaron poner fin al conflicto.

El incidente ocurrió en la colonia Morelos, donde los presentes observaron cómo los dos hombres continuaron con la confrontación pese a los intentos por separarlos.

¿Qué provocó la pelea entre el hombre con playera del América y el taxista?

Según la información compartida por Carlos Jiménez, el hombre que vestía la camiseta azul del equipo de Coapa habría encontrado a su esposa con el conductor de un taxi, lo que derivó en una confrontación física entre ambos.

La supuesta infidelidad fue señalada como el motivo del altercado; sin embargo, la grabación no permite comprobar las circunstancias que dieron origen a la discusión ni la relación que existía entre las personas involucradas.

Una presunta infidelidad habría provocado el enfrentamiento entre los dos hombres./ Captura de pantalla

Solicitan apoyo policial por pelea en calles de Venustiano Carranza

Durante la riña, dos mujeres y un hombre buscaron impedir que los involucrados siguieran agrediéndose. A pesar de la intervención de los presentes, el intercambio de golpes y patadas continuó.

Ante esta situación, algunos testigos optaron por solicitar ayuda policial. No obstante, según la versión difundida por el periodista, ninguna patrulla acudió mientras se desarrollaba el conflicto.

Hasta el momento, se desconoce si alguno de los hombres requirió atención médica o si se presentó alguna denuncia ante las autoridades capitalinas.