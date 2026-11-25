¿No le interesaba? Captan a secretaria de Turismo de Puebla ignorando conferencia por una llamada / VIDEO

Carla López-Malo fue captada hablando por teléfono durante una conferencia en Africam Safari. / Captura

La secretaria de Turismo de Puebla fue captada atendiendo una llamada telefónica durante la presentación de una nueva experiencia turística; el video provocó críticas en redes sociales

La secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo Villalón, recibió críticas en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece hablando por teléfono durante una conferencia de prensa realizada en Africam Safari.

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Los hechos ocurrieron el martes 24 de noviembre de 2026, durante la presentación de UMBRAL, una nueva experiencia turística que combina tecnología, realidad virtual, recorridos en bicicleta eléctrica y naturaleza.

En las imágenes se observa a la funcionaria sentada en el presídium mientras atiende una llamada telefónica. Incluso cuando la maestra de ceremonias anuncia su presencia, López-Malo hace un gesto de incomodidad, se levanta para saludar y posteriormente regresa a su asiento para continuar hablando por celular.

La situación también quedó registrada mientras otros participantes intervenían para explicar los detalles del proyecto, lo que provocó cuestionamientos sobre su comportamiento durante el evento.

El comportamiento de la secretaria de Turismo de Puebla generó críticas en redes sociales. / Captura

¿Qué hizo Carla López-Malo durante el recorrido en Africam Safari?

Las críticas no se limitaron a su comportamiento durante la conferencia. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la secretaria también habría continuado con la llamada durante el recorrido en bicicleta eléctrica para conocer la nueva atracción.

De acuerdo con versiones difundidas sobre el evento, la funcionaria habría solicitado que el recorrido se realizara en apenas siete minutos debido a que tenía otros compromisos.

La actividad forma parte de UMBRAL, una propuesta desarrollada por Africam Safari y la empresa SuperCool que busca ofrecer una manera distinta de conocer el parque mediante bicicletas eléctricas y experiencias inmersivas.

¿Cómo respondió la secretaria de Turismo de Puebla a las críticas?

Tras la difusión del video, Carla López-Malo publicó en su cuenta de X un mensaje sobre su visita a Africam Safari, en el que destacó la presentación de UMBRAL y reconoció la apuesta del parque por la innovación y el turismo en Puebla.

Sin embargo, su publicación también recibió comentarios de usuarios que cuestionaron que estuviera atendiendo una llamada durante la conferencia y le pidieron ofrecer una disculpa a los organizadores.

Ante las reacciones, la funcionaria restringió quiénes podían responder a su publicación en X. Además, medios de comunicación reportaron que limitó los comentarios en Instagram.

Carla López-Malo ya había sido criticada por sus publicaciones en redes sociales

Esta no es la primera ocasión en que la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla enfrenta cuestionamientos por su actividad en redes sociales.

En octubre de 2026, López-Malo compartió un video musicalizado con la canción Superestrella, de Aitana, que generó críticas porque algunos fragmentos aparentemente fueron grabados en oficinas gubernamentales y con colaboradores de la dependencia.