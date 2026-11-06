El Tribunal Electoral de la CDMX impuso una sanción de 11 mil 731 pesos al exfuncionario por publicaciones en redes contra Diana Sánchez Barrios

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) sancionó a Arne Sydney aus den Ruthen Haag, exfuncionario de la alcaldía Miguel Hidalgo y exdiputado local vinculado al Partido Acción Nacional (PAN), por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la diputada morenista Diana Sánchez Barrios. La resolución contempla una multa económica, su inscripción en registros de personas sancionadas y la obligación de recibir capacitación sobre derechos de las mujeres y prevención de la discriminación.

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De acuerdo con la resolución aprobada por el pleno del tribunal, el exfuncionario deberá pagar una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 11 mil 731 pesos, por una serie de publicaciones realizadas en la red social X entre febrero y junio de 2026. Los mensajes fueron considerados discriminatorios debido a que contenían expresiones que desconocían la identidad de género de la legisladora.

Arne aus den Ruthen fue sancionado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México / Especial

La autoridad electoral determinó que las publicaciones no podían analizarse únicamente como opiniones personales o críticas políticas, ya que reproducían estereotipos relacionados con la identidad de género de Diana Sánchez Barrios, quien es una mujer trans y actualmente ocupa una curul en el Congreso capitalino.

¿Por qué multaron a Arne aus den Ruthen?

El procedimiento surgió a partir de una serie de mensajes que Arne aus den Ruthen difundió en su cuenta de X durante varios meses de 2026. En dichas publicaciones hizo referencias a la diputada Diana Sánchez Barrios que, según el análisis del Tribunal Electoral, desconocían su identidad como mujer y reproducían prejuicios contra las personas transgénero.

La multa impuesta al exfuncionario asciende a 11 mil 731 pesos / Especial

Al revisar el contenido denunciado, las personas magistradas concluyeron que las expresiones estaban basadas en estereotipos de género y que, por sus características, constituían violencia política contra las mujeres en razón de género.

La sentencia explica que negar la identidad de género de una persona trans no es una simple diferencia de opinión cuando esa conducta se utiliza para descalificarla en el ejercicio de sus derechos políticos.

“Las manifestaciones denunciadas constituyen una modalidad de violencia de género contra las personas LGBTTTIQ+, pues se basan en el estereotipo de género que las mujeres trans no son mujeres, esta idea conlleva la negación de la promovente de su género como mujer, en atención a las construcciones sociales de las identidades, funciones y atributos asignados socialmente a mujeres y hombres”, señaló la resolución.

Con este argumento, la autoridad electoral estableció que las publicaciones denunciadas vulneraron los derechos de la legisladora, al utilizar expresiones discriminatorias relacionadas con su identidad de género dentro de un contexto político.

Diana Sánchez Barrios denunció publicaciones que desconocían su identidad de género / Especial

¿Qué sanciones deberá cumplir Arne aus den Ruthen?

La multa económica no es la única consecuencia de la resolución. El Tribunal Electoral capitalino también determinó que el exfuncionario sea incorporado al registro local y al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Su nombre deberá permanecer inscrito durante un año y seis meses, periodo establecido por la autoridad como parte de las medidas derivadas de la sentencia. Además, el tribunal ordenó que Arne aus den Ruthen realice un curso especializado sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, cuyo costo deberá cubrir él mismo en caso de que la capacitación implique algún pago.

El objetivo de esta medida es promover el respeto a los derechos de las mujeres, prevenir expresiones discriminatorias y fortalecer el conocimiento sobre identidad y expresión de género. La resolución también contempla la posibilidad de una disculpa pública dirigida a Diana Sánchez Barrios, aunque esta medida dependerá de que la diputada acepte recibirla.

¿Arne aus den Ruthen tendrá que ofrecer una disculpa pública?

Entre las medidas de reparación propuestas por el Tribunal Electoral se encuentra una disculpa pública que Arne aus den Ruthen tendría que dirigir a la diputada Diana Sánchez Barrios por las expresiones que motivaron la sanción.

Sin embargo, la disculpa no se realizaría de manera automática, pues la autoridad estableció que primero deberá consultarse a la legisladora para conocer si está de acuerdo con esta medida.

En caso de que Diana Sánchez Barrios la acepte, el exfuncionario tendría que publicar un video en su cuenta de X y mantenerlo fijado durante al menos tres días naturales, con el propósito de dar visibilidad al reconocimiento de la conducta sancionada.

La propuesta forma parte de las medidas de reparación contempladas por el tribunal, que buscan atender las consecuencias de los actos denunciados y evitar que se repitan expresiones discriminatorias en el ámbito político.

¿Quién es Arne aus den Ruthen y qué cargos ha ocupado?

Arne Sydney aus den Ruthen Haag es un político mexicano que ha desempeñado distintos cargos públicos en la Ciudad de México. Fue diputado local y posteriormente formó parte de la administración de Xóchitl Gálvez en la entonces delegación Miguel Hidalgo.

Durante su paso por esa demarcación adquirió notoriedad por difundir videos en los que exhibía a personas que presuntamente cometían faltas cívicas, una actividad que generó tanto apoyo como críticas por la manera en que realizaba sus intervenciones.

Su trayectoria en la administración de Miguel Hidalgo terminó en 2016, cuando dejó el cargo en medio de señalamientos relacionados con un inmueble propiedad de su familia que presuntamente incumplía disposiciones de uso de suelo.

En años posteriores, el exfuncionario mantuvo presencia en redes sociales, donde ha participado en debates sobre asuntos públicos y ha realizado comentarios sobre diferentes figuras políticas.