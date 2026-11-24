Yoloczin Domínguez niega haber hecho brujería a Evelyn Salgado; responde a polémico VIDEO y menciona la IA

La diputada federal de Morena rompió el silencio luego de que se viralizara una grabación en la que aparentemente deja caer una sustancia sobre el vestido de la gobernadora de Guerrero

La diputada federal de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, negó haber realizado alguna acción contra la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, luego de que se viralizara un video en el que aparentemente deja caer un polvo sobre el vestido de la mandataria estatal.

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La grabación provocó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios relacionaron el movimiento de la legisladora con supuestas prácticas de brujería. Ante la polémica, Domínguez publicó un mensaje para rechazar los señalamientos y cuestionar la difusión de información que, aseguró, carece de fundamento.

A través de su cuenta de X, la morenista negó categóricamente haber realizado la acción que se le atribuye y dejó entrever que el material podría estar relacionado con la manipulación mediante inteligencia artificial (IA).

El video de Yoloczin Domínguez con Evelyn Salgado provocó reacciones en redes sociales. / RS

¿Qué dijo Yoloczin Domínguez sobre la supuesta brujería contra Evelyn Salgado?

La legisladora respondió a las acusaciones mediante una publicación en redes sociales, en la que rechazó haber arrojado alguna sustancia sobre la gobernadora de Guerrero.

"Ante el video que circula en redes sociales, niego categóricamente haber realizado la acción que se me atribuye", escribió.

Además, expresó su respeto hacia Evelyn Salgado y aseguró que su reconocimiento a la mandataria estatal es incuestionable.

En su mensaje, también criticó que se utilicen acusaciones sin pruebas dentro de la discusión política y lanzó una frase relacionada con la inteligencia artificial que llamó la atención de los usuarios.

"Y ante tanta inteligencia artificial, a algunos no les vendría mal un poquito de inteligencia natural", agregó.

También sostuvo que la política debe conducirse con principios, respeto y honestidad, y no mediante la desinformación ni señalamientos sin fundamento.

¿Qué aparece en el video de Yoloczin Domínguez y Evelyn Salgado?

La polémica comenzó después de que circulara una grabación en la que se observa a Yoloczin Domínguez acercarse a Evelyn Salgado para saludarla y abrazarla.

Durante el encuentro, la diputada realiza un movimiento con una de sus manos cerca de la cintura de la gobernadora y aparentemente deja caer una sustancia sobre la parte frontal de su vestido.

De acuerdo con los reportes sobre el material, el encuentro habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026, durante los festejos por el aniversario de la Independencia de México en Chilpancingo, Guerrero. Sin embargo, el video comenzó a viralizarse ampliamente hasta el martes 24 de noviembre.

La grabación generó distintas interpretaciones entre los internautas, quienes cuestionaron qué era el polvo que aparentemente cayó sobre la vestimenta de la mandataria.

¿"Polvitos del bienestar"?

Una de las teorías que tomó fuerza en redes sociales fue la posibilidad de que se tratara de un supuesto ritual de brujería.

Entre los comentarios, algunos usuarios especularon que la sustancia podría ser tierra de panteón, ceniza o algún polvo utilizado en prácticas esotéricas. Incluso, el episodio provocó la creación de memes y apodos como los llamados "polvitos del bienestar".

No obstante, hasta el momento no se ha identificado oficialmente qué sustancia aparece en la grabación ni se ha comprobado que la diputada haya realizado algún ritual.

Tampoco existe evidencia pública que permita confirmar que el video fue manipulado con inteligencia artificial, pese a la referencia que hizo Domínguez en su respuesta.