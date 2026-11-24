Diana Sánchez Barrios acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar las agresiones contra integrantes de la comunidad trans./@dianasanchez

La diputada acudió a la Fiscalía capitalina para denunciar los hechos violentos ocurridos afuera del Congreso; señaló a funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc

La violencia registrada el pasado 20 de noviembre afuera del Congreso de la Ciudad de México continúa generando controversia. La diputada local Diana Sánchez Barrios informó que presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por las agresiones que, aseguró, sufrieron integrantes de la comunidad trans durante los enfrentamientos.

Podría interesarte Contra VIDEO: Protesta de colectivo trans en Segob termina con incendios y daños

A través de sus redes sociales, la legisladora dio a conocer que acudió a las instalaciones de la Fiscalía la noche del sábado para iniciar acciones legales y exigir que se investigue lo ocurrido. Además, responsabilizó a personas vinculadas con la alcaldía Cuauhtémoc de los ataques y aseguró que cuenta con pruebas para respaldar sus señalamientos.

Diana Sánchez Barrios acusa a funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc

En un video difundido en sus plataformas digitales, Sánchez Barrios afirmó que las agresiones contra integrantes de la comunidad trans fueron presuntamente organizadas desde la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

La diputada aseguró que cuenta con grabaciones y otros elementos que permitirían identificar a algunas de las personas que participaron en los enfrentamientos. También señaló que entre ellas habría funcionarios de la demarcación y personas relacionadas con las actividades de vía pública.

La legisladora calificó lo sucedido como un acto de violencia contra sus compañeras trans y advirtió que buscará que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Asimismo, criticó a Rojo de la Vega y la acusó de promover un ambiente de hostilidad contra las mujeres.

La diputada aseguró que cuenta con videos para identificar a los presuntos responsables de los ataques./ Especial

¿Qué pasó afuera del Congreso de la CDMX?

Los hechos ocurrieron el viernes 20 de noviembre, durante la comparecencia de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ante el Congreso capitalino. La sesión estuvo marcada por protestas y enfrentamientos entre personas que acudieron al recinto, entre ellas integrantes de la comunidad trans y simpatizantes de la titular de Cuauhtémoc.

Por su parte, Rojo de la Vega también acudió ante la Fiscalía para denunciar las agresiones que, según su versión, sufrieron alrededor de 25 vecinos y funcionarios. La alcaldesa señaló a personas presuntamente relacionadas con la diputada y aseguró que algunos de sus colaboradores resultaron lesionados. Además, sostuvo que varios de los involucrados trabajan en el Congreso local.