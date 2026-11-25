"Se quedará con las ganas": Sandra Cuevas aclara si C4 Jiménez fue su novio

La exalcaldesa de Cuauhtémoc reaccionó durante una transmisión en vivo de TikTok, luego de que el periodista revelara que ambos mantenían una relación cercana

La relación entre Sandra Cuevas y el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que surgieran rumores sobre un supuesto romance entre ambos. Ante las especulaciones, la exalcaldesa de Cuauhtémoc respondió directamente si alguna vez tuvo una relación sentimental con el comunicador.

La polémica comenzó después de que C4 Jiménez hablara sobre su pasado con la también empresaria durante una entrevista para el podcast Criminalmente, conducido por Fermex. Ahí contó que durante una época mantuvieron una comunicación cercana e intercambiaban mensajes por WhatsApp.

Sus declaraciones despertaron curiosidad entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si aquella cercanía había trascendido al terreno sentimental o si sus posteriores enfrentamientos públicos tenían relación con un supuesto romance fallido.

Horas después, Sandra Cuevas fue cuestionada sobre el tema durante una transmisión en vivo de TikTok y no dudó en rechazar que el periodista hubiera sido su novio.

¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre C4 Jiménez?

Durante el live, uno de los comentarios que recibió la exalcaldesa fue: “¿Y C4 Jiménez sí era tu novio?”.

La pregunta provocó una respuesta contundente de Sandra Cuevas, quien negó cualquier relación sentimental con el comunicador y aprovechó para lanzarle un comentario que llamó la atención de los usuarios.

“No, no. O sea, yo jamás ten0dría un novio borrega. No. O sea, jamás, ni fue ni será. Se quedará con las ganas”, expresó.

Con estas palabras, Cuevas descartó que Carlos Jiménez haya sido su pareja y también rechazó la posibilidad de que pudiera existir un romance entre ambos en algún momento.

Sandra Cuevas negó haber tenido una relación sentimental con el periodista C4 Jiménez. / Especial

¿Qué reveló C4 Jiménez sobre su relación con Sandra Cuevas?

Las especulaciones surgieron luego de que el periodista recordara, durante el podcast Criminalmente, la cercanía que tuvo con Sandra Cuevas cuando ella estaba al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con su relato, la entonces alcaldesa lo contactaba directamente por WhatsApp para compartirle situaciones relacionadas con problemas de seguridad, asesinatos y establecimientos que buscaba clausurar.

C4 Jiménez explicó que investigaba algunos de esos casos y los difundía en sus redes sociales para visibilizarlos y conseguir que las autoridades atendieran las denuncias.

Incluso recordó que, cuando recibió amenazas del crimen organizado, Sandra Cuevas le ofreció poner a su disposición una camioneta blindada.

Sin embargo, el comunicador aclaró que, pese a la cercanía y los mensajes que intercambiaban, nunca llegó a conocer personalmente a la exalcaldesa.

La relación entre ambos terminó deteriorándose después de que comenzaron los cuestionamientos sobre la gestión de Cuevas y las publicaciones del periodista sobre personas de su entorno.