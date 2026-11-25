La influencer le pidió perdón por haberse alejado y reconoció que su estancia en el programa la hizo reflexionar sobre su familia

Uno de los momentos más emotivos de La Mansión VIP 2 ocurrió este martes 24 de noviembre, cuando Paola Suárez se reencontró con su mamá, Montserrat, después de casi un año sin mantener comunicación. La integrante de Las Perdidas no pudo contener las lágrimas cuando vio entrar a su madre a la habitación VIP del reality, sin imaginar que sería ella quien llegaría para sorprenderla.

Montserrat sorprendió a la integrante de Las Perdidas en la habitación VIP del reality./redes sociales

La visita tomó por sorpresa a la creadora de contenido, quien esperaba recibir algún tipo de noticia o regalo, pero no volver a tener frente a frente a su mamá. Durante el encuentro, Montserrat le expresó cuánto la quiere y le preguntó si realmente no esperaba verla. La conversación dio paso a un momento de reconciliación en el que ambas pudieron hablar sobre el distanciamiento que habían vivido.

¿Qué le dijo Paola Suárez a su mamá durante el reencuentro?

Entre lágrimas, Paola le pidió perdón a Montserrat por haberse alejado y dejar de hablarle durante tanto tiempo. La influencer explicó que en distintas ocasiones había pensado en buscar una reconciliación, pero no encontraba la manera de acercarse nuevamente.

“Quiero que me perdones por dejarte de hablar”, expresó durante la conversación. También reconoció que su participación en el programa le ha permitido reflexionar sobre el tiempo que ha pasado lejos de su familia y sobre las oportunidades que ha dejado pasar para convivir con sus seres queridos.

La integrante de Las Perdidas habló sobre los errores que ambas pudieron cometer a lo largo de su relación y señaló que ninguna persona recibe instrucciones para aprender a ser madre o hija. Con esa reflexión, reconoció que tanto ella como su mamá han tenido equivocaciones, pero también la posibilidad de aprender de ellas.

“A veces que uno comete muchos errores en la vida. Yo sé que tú también los cometiste, a ti nadie te enseñó a ser mamá, tuviste tus errores, pero sé que yo también los he tenido. Soy un ser humano que ha cometido errores, pero he aprendido de ellos”, compartió.

Paola Suárez habla de la soledad y de su familia

Durante el encuentro, Paola también confesó que desde que permanece dentro de la mansión ha pensado constantemente en su familia, especialmente en su mamá y su abuela. La creadora de contenido explicó que, cuando está fuera del reality, suele sentirse sola y atravesar momentos emocionalmente complicados.

“Yo siempre lloro en mi casa, yo sola, y a veces hasta digo: ‘Mejor ya me quiero ir’, le digo a Diosito: ‘Ya mejor llévame porque me siento mal, me siento desesperada y no sé qué hacer’”, relató mientras lloraba.

Además, reconoció que en ocasiones ha buscado apoyo en sus amistades y en el consumo de alcohol para sobrellevar la distancia familiar. Sus palabras mostraron una parte de las dificultades personales que ha enfrentado y que, según explicó, la han llevado a extrañar aún más a sus seres queridos durante su estancia en el programa.